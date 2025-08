Костюк с очередным камбэком вышла в 1/4 финала турнира в Монреале

Вторая ракетка Украины Марта Костюк совершила камбэк и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в канадском Монреале.

В трех сетах она обыграла американскую теннисистку Маккартни Кесслер со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 42 минуты, за которые Костюк один раз подала навылет и допустила десять двойных ошибок. У Кесслер ни одного эйса и 12 двойных.

Первый сет прошел в плотной борьбе на корте. В четвертом гейме Марта повела с брейком 3:1, но в следующем Кесслер сократила отставание, взяв подачу украинки.

Решающим стал 11 гейм на подаче Костюк, в котором американка оформила брейк. После этого Кесслер с третьего раза реализовала сет-пойнт.

На старте второй партии Маккартни сделала брейк, но Костюк взяла четыре следующих гейма подряд и повела 4:1. В девятом гейме украинка сравняла счет по сетам.

В решающей партии Костюк оформила два брейка и с первого раза закрыла матч.

