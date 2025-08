Свитолина за 56 минут разгромила россиянку на турнире в Монреале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала разгромную победу над “нейтральной” Анной Калинской с паспортом РФ и вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Монреале.

Посеянная под десятым номером на соревнованиях Свитолина одолела соперницу со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 56 минут, за которые Элина восемь раз подала навылет против одного эйса у соперницы, а также имела меньше двойных ошибок, чем Калинская — 2:5.

Первый сет Свитолина начала с трех выигранных геймов подряд, после чего Калинской удалось взять очко на своей подаче. Однако следующие три гейма были снова за украинкой, которая закрыла сет.

В начале второй партии “нейтральная” взяла свою подачу, после чего Элина разгромила соперницу, выиграв шесть геймов подряд. Украинка реализовала первый матч-бол.

In fine form @ElinaSvitolina defeats Kalinskaya 6-1, 6-1 to book her ticket into the Round of 16.#OBN25 pic.twitter.com/RF6CsrqdHs

— wta (@WTA) August 2, 2025