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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Свитолина за 56 минут разгромила россиянку на турнире в Монреале

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала разгромную победу над “нейтральной” Анной Калинской с паспортом РФ и вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Монреале.

Посеянная под десятым номером на соревнованиях Свитолина одолела соперницу со счетом 6:1, 6:1.

Свитолина разгромила Калинскую

Теннисистки провели на корте 56 минут, за которые Элина восемь раз подала навылет против одного эйса у соперницы, а также имела меньше двойных ошибок, чем Калинская — 2:5.

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Первый сет Свитолина начала с трех выигранных геймов подряд, после чего Калинской удалось взять очко на своей подаче. Однако следующие три гейма были снова за украинкой, которая закрыла сет.

В начале второй партии “нейтральная” взяла свою подачу, после чего Элина разгромила соперницу, выиграв шесть геймов подряд. Украинка реализовала первый матч-бол.

Следующей соперницей Свитолиной станет пятая сеяная на турнире американка Аманда Анисимова, которая стала финалисткой Уимблдона в этом году.

Напомним, кроме Свитолиной в 1/8 финала тысячника в канадском Монреале также вышли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Завершила свои выступления в третьем круге Юлия Стародубцева.

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