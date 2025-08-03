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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Формула-1: личный зачет пилотов и команд в 2025 году

Формула 1 McLaren
Фото: Getty Images

В Формуле-1 сезона-2025 запланировано 24 этапа Гран-при, первый из которых стартовал в Мельбурне.

Также запланированы шесть спринтерских гонок на 100 км – в Китае, Майами, Бельгии, Остине, Бразилии и Катаре.

По итогам каждого этапа гонщики, которые финишировали в первой десятке, получают зачетные баллы.

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За первое место на этапе Формулы-1 дают 25 очков, второе — 18 очков, третье — 15 очков, четвертое — 12 очков, пятое — 10 очков, шестое — 8 очков, седьмое — 6 очков, восьмое — 4 очка, девятое — 2 очка, десятое — 1 очко.

В спринте очки распределяются только между первыми восемью гонщиками: первое место — 8 баллов, второе — 7 баллов, третье — 6 баллов, четвертое — 5 баллов, пятое — 4 балла, шестое — 3 балла, седьмое — 2 балла, восьмое — 1 балл.

Таблица Формулы-1 сезона-2025

Личный зачет пилотов

Гонщик Команда Очки
1. Оскар Пиастри McLaren 284
2. Ландо Норрис McLaren 275
3. Макс Ферстаппен Red Bull 187
4. Джордж Расселл Mercedes 172
5. Шарль Леклер Ferrari 151
6. Льюис Хемилтон Ferrari 109
7. Андреа Кими Антонелли Mercedes 64
8. Алекс Албон Williams 54
9. Нико Хюлькенберг Kick Sauber 37
10. Естебан Окон Haas 27

Зачет команд Формулы-1 2025

Команда Очки
1. McLaren 559
2. Ferrari 260
3. Mercedes 236
4. Red Bull 194
5. Williams 70
6. Aston Martin 52
7. Kick Sauber 51
8. Racing Bulls 45
9. Haas 35
10. Alpine 20

Отметим, что в сезоне-2025 не начисляется бонусное очко за самый быстрый круг гонщика.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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