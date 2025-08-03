Украина впервые выиграла золото чемпионата Европы по пляжному волейболу
В финале женского турнира чемпионата Европы по пляжному волейболу Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили французских спортсменок Клеменс Виеру и Алин Шамеро. Матч состоялся в немецком Дюссельдорфе.
Украина победила в финале женского ЧЕ по пляжному волейболу
Для женских команд из Украины это первый выход в финал на соревнованиях такого уровня.
Ранее украинки не проходили дальше 1/8 финала. В мужском разряде лучшим результатом остается бронзовая медаль.
В плей-офф Гладун и Лазаренко выиграли три матча подряд. В первом раунде они одолели немецкую пару Линду Бокк и Луизу Липманн. В четвертьфинале — представительниц Нидерландов Милу Кенинк и Раису Шонн, в полуфинале — испанок Даниэлу Альварес Мендос и Таня Морено.
Перед финалом обе пары располагались рядом в мировом рейтинге: украинки на 12-м месте, французский дуэт — на 11-м.
Как прошел финал
Француженки лучше начали первый сет, но в середине партии украинки вышли вперед и повели 20:15. Завершить сет им не удалось — соперницы отыграли пять очков подряд и сравняли счет.
Виера и Шамеро также выиграли три последних розыгрыша партии и одержали победу — 23:21.
Во втором сете украинки держали минимальное преимущество, которое в заключительном розыгрыше выросло до трех очков. Сет завершился со счетом 21:18, и общий счет в матче стал равным.
Третий сет проходил в равной борьбе. При счете 13:13 ни одна из пар не имела преимущества.
Украинки не реализовали первый матчбол, но на второй попытке Виера и Шамеро допустили ошибку — мяч не прошел сетку. Гладун и Лазаренко победили в сете 16:14 и стали чемпионками.
Результат финала (женщины)
Клеменс Виера / Алин Шамеро (Франция) — Марина Гладун / Татьяна Лазаренко (Украина) — 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)
— У меня нет слов. Это было очень стрессово, но мы оставались до конца командой и победили, — сказала Марина Гладун.
— Я не верю, что это произошло! Спасибо всем за поддержку, — добавила Татьяна Лазаренко.
Напомним, 2 августа Лазаренко и Гладун впервые в истории Украины вышли в финал женского чемпионата Европы по пляжному волейболу.
Они победили в полуфинале представительниц Испании Даниэлу Альварес Мендосу и Тани Морено.
Фото: Матвей Бедный