Украина впервые выиграла золото чемпионата Европы по пляжному волейболу

В финале женского турнира чемпионата Европы по пляжному волейболу Марина Гладун и Татьяна Лазаренко победили французских спортсменок Клеменс Виеру и Алин Шамеро. Матч состоялся в немецком Дюссельдорфе.

Украина победила в финале женского ЧЕ по пляжному волейболу

Для женских команд из Украины это первый выход в финал на соревнованиях такого уровня.

Ранее украинки не проходили дальше 1/8 финала. В мужском разряде лучшим результатом остается бронзовая медаль.

Сейчас смотрят

В плей-офф Гладун и Лазаренко выиграли три матча подряд. В первом раунде они одолели немецкую пару Линду Бокк и Луизу Липманн. В четвертьфинале — представительниц Нидерландов Милу Кенинк и Раису Шонн, в полуфинале — испанок Даниэлу Альварес Мендос и Таня Морено.

Перед финалом обе пары располагались рядом в мировом рейтинге: украинки на 12-м месте, французский дуэт — на 11-м.

Как прошел финал

Француженки лучше начали первый сет, но в середине партии украинки вышли вперед и повели 20:15. Завершить сет им не удалось — соперницы отыграли пять очков подряд и сравняли счет.

Виера и Шамеро также выиграли три последних розыгрыша партии и одержали победу — 23:21.

Во втором сете украинки держали минимальное преимущество, которое в заключительном розыгрыше выросло до трех очков. Сет завершился со счетом 21:18, и общий счет в матче стал равным.

Третий сет проходил в равной борьбе. При счете 13:13 ни одна из пар не имела преимущества.

Украинки не реализовали первый матчбол, но на второй попытке Виера и Шамеро допустили ошибку — мяч не прошел сетку. Гладун и Лазаренко победили в сете 16:14 и стали чемпионками.

Результат финала (женщины)

Клеменс Виера / Алин Шамеро (Франция) — Марина Гладун / Татьяна Лазаренко (Украина) — 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

— У меня нет слов. Это было очень стрессово, но мы оставались до конца командой и победили, — сказала Марина Гладун.

— Я не верю, что это произошло! Спасибо всем за поддержку, — добавила Татьяна Лазаренко.

Напомним, 2 августа Лазаренко и Гладун впервые в истории Украины вышли в финал женского чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Они победили в полуфинале представительниц Испании Даниэлу Альварес Мендосу и Тани Морено.

Фото: Матвей Бедный

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.