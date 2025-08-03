Україна вперше виграла золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу

У фіналі жіночого турніру чемпіонату Європи з пляжного волейболу Марина Гладун і Тетяна Лазаренко перемогли французьких спортсменок Клеменс Вієру та Алін Шамеро. Матч відбувся в німецькому Дюссельдорфі.

Україна перемогла у фіналі жіночого ЧЄ з пляжного волейболу

Для жіночих команд з України це перший вихід до фіналу на змаганнях такого рівня.

Раніше українки не проходили далі 1/8 фіналу. У чоловічому розряді найкращим результатом залишається бронзова медаль.

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У плейоф Гладун і Лазаренко виграли три матчі поспіль. У першому раунді вони здолали німецьку пару Лінду Бокк та Луїзу Ліпманн. У чвертьфіналі – представниць Нідерландів Мілу Кенінк і Раїсу Шонн, у півфіналі – іспанок Даніелу Альварес Мендос і Таню Морено.

Перед фіналом обидві пари розташовувалися поруч у світовому рейтингу: українки на 12-му місці, французький дует – на 11-му.

Як пройшов фінал

Француженки краще розпочали перший сет, але в середині партії українки вийшли вперед і повели 20:15. Завершити сет їм не вдалося – суперниці відіграли п’ять очок поспіль і зрівняли рахунок.

Вієра і Шамеро також виграли три останні розіграші партії та здобули перемогу – 23:21.

У другому сеті українки тримали мінімальну перевагу, яка в заключному розіграші зросла до трьох очок. Сет завершився з рахунком 21:18, і загальний рахунок у матчі став рівним.

Третій сет проходив у рівній боротьбі. За рахунку 13:13 жодна з пар не мала переваги.

Українки не реалізували перший матчбол, але на другій спробі Вієра і Шамеро припустилися помилки – м’яч не пройшов сітку. Гладун і Лазаренко перемогли в сеті 16:14 і стали чемпіонками.

Результат фіналу

Клеменс Вієра / Алін Шамеро (Франція) – Марина Гладун / Тетяна Лазаренко (Україна) – 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

– У мене немає слів. Це було дуже стресово, але ми залишалися до кінця командою і перемогли, – сказала Марина Гладун.

– Я не вірю, що це сталося! Дякую усім за підтримку, – додала Тетяна Лазаренко.

Нагадаємо, 2 серпня Лазаренко і Гладун вперше в історії України вийшли до фіналу жіночого чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

Вони перемогли у півфіналі представниць Іспанії Даніелу Альварес Мендосу та Тані Морено.

Фото: Матвій Бідний

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