Динамо проиграло Пафосу в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ

Киевское Динамо проиграло кипрскому Пафосу в первом матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Матч Динамо Киев – Пафос состоялся на арене Люблин в одноименном польском городе и завершился со счетом 0:1 в пользу кипрской команды.

Динамо Киев – Пафос: как прошел матч

В первом тайме на 15-й минуте матча Динамо могло открыть счет после дальнего удара Владимира Бражко, но мяч пролетел рядом с левой стойкой.

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Ближе к перерыву Владислав Дубинчак мощно пробил из пределов штрафной площадки, но попал в штангу. Также возможность отличиться была у Владислава Ваната, но он пробил выше ворот.

Во втором тайме на 55-й минуте Андрей Ярмоленко прорвался по флангу и пробил, но мимо ворот. Спустя несколько минут судья назначил пенальти после падения Ваната, но впоследствии отменил решение после просмотра VAR.

В конце матча Пафосу удалось отличиться на 84-й минуте после того, как Андерсон Силва с близкого расстояния переиграл голкипера киевлян.

Динамо Киев – Пафос — 0:1

Голы: Андерсон Силва, 84

Ответный матч команд запланирован на 12 августа на стадионе Стелиоса Кириакидеса в кипрском городе Пафос.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с триумфатором пары между польским Лехом и сербской Црвеной Звездой.

В случае неудачи против Пафоса бело-синие попадут в плей-офф квалификации Лиги Европы, где их соперником станет победитель матча Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккаби Тель-Авив (Израиль). Первая игра команд закончилась выездной победой команды из Тель-Авива 2:1.

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