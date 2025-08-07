Панатинаикос – Шахтер: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

Матч Панатинаикос – Шахтер в третьем туре квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 состоится 7 июля на Олимпийском стадионе в Афинах (Греция).

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Панатинаикос – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру горняков с зелеными в квалификации Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Панатинаикос – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Панатинаикос – Шахтер в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который доступен на ряде OTT-платформ, в частности на медиасервисе Megogo.

На матче Панатинаикос – Шахтер будет работать бельгийская бригада арбитров во главе с 40-летним Эриком Ламбрехтсом.

Ему будут ассистировать Жо де Вейрдт и Кевин Монтени. Резервным арбитром назначен Натан Вербомен.

За VAR будет отвечать голландец Клей Руперти, которому будет ассистировать бельгиец Берт Пут.

Победитель двухматчевого противостояния в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с турецким Самсунспором.

Если горнякам не удастся пройти Панатинаикос, то они продолжат выступления в плей-офф Лиги конференций, где сыграют с неудачником из пары Серветт (Швейцария) – Утрехт.

Напомним, во втором раунде квалификации ЛЕ горняки в двух матчах одолели турецкий Бешикташ с общим счетом 6:2.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.