Полесье разгромило венгерский Пакш в квалификации Лиги конференций

Житомирское Полесье разгромило венгерский Пакш в первом матче третьего тура квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Матч Полесье – Пакш состоялся на стадионе Татран в словацком Прешове и закончился разгромной победой полесских волков со счетом 3:0.

Полесье – Пакш: как прошел матч

Подопечные Руслана Ротаня повели в счете на 41-й минуте первого тайма после того, как Александр Андриевский отличился в воротах соперника.

В компенсированное арбитром время украинская команда увеличила свое преимущество благодаря голове Даниила Бескоровайного, которому ассистировал Богдан Леднев.

После перерыва Полесье довело счет до разгромного – на этот раз отличился уже сам Леднев после паса Бориса Крушинского.

В конце матча Пакш сократил отставание, но гол Балинта Векшея отменили из-за нарушения правил в атаке. Последние минуты матча житомирский клуб доигрывал в меньшинстве из-за того, что Богдан Михайличенко получил прямую красную карточку за жесткий фол.

Полесье – Пакш – 3:0

Голы: Андриевский, 41 Бескоровайный, 45+1 Леднев, 58

Ответный матч команд состоится 14 августа в венгерском городе Пакш.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф квалификации Лиги конференций против итальянской Фиорентины. Неудачник в паре завершит выступления в еврокубках этого сезона.

Фото: ФК Полесье

