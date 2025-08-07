Полесье разгромило венгерский Пакш в квалификации Лиги конференций
Житомирское Полесье разгромило венгерский Пакш в первом матче третьего тура квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Матч Полесье – Пакш состоялся на стадионе Татран в словацком Прешове и закончился разгромной победой полесских волков со счетом 3:0.
Полесье – Пакш: как прошел матч
Подопечные Руслана Ротаня повели в счете на 41-й минуте первого тайма после того, как Александр Андриевский отличился в воротах соперника.
В компенсированное арбитром время украинская команда увеличила свое преимущество благодаря голове Даниила Бескоровайного, которому ассистировал Богдан Леднев.
После перерыва Полесье довело счет до разгромного – на этот раз отличился уже сам Леднев после паса Бориса Крушинского.
В конце матча Пакш сократил отставание, но гол Балинта Векшея отменили из-за нарушения правил в атаке. Последние минуты матча житомирский клуб доигрывал в меньшинстве из-за того, что Богдан Михайличенко получил прямую красную карточку за жесткий фол.
Полесье – Пакш – 3:0
- Голы: Андриевский, 41 Бескоровайный, 45+1 Леднев, 58
Ответный матч команд состоится 14 августа в венгерском городе Пакш.
Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф квалификации Лиги конференций против итальянской Фиорентины. Неудачник в паре завершит выступления в еврокубках этого сезона.
Фото: ФК Полесье