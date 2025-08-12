Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Динамо во второй раз проиграло Пафосу и выбыло из квалификации Лиги чемпионов

Пафос Динамо Київ
Фото: Динамо Киев

Киевское Динамо уступило кипрскому Пафосу в ответном матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Таким образом, бело-синие продолжат свои выступления в Лиге Европы.

Матч Пафос – Динамо Киев состоялся на арене Limassol Stadium в Лимасоле и завершился победой хозяев 2:0. По сумме двух матчей 3:0.

Пафос – Динамо Киев: как прошел матч

Хозяева открыли счет в матче уже на второй минуте, воспользовавшись ошибкой киевлян в защите. Автором первого забитого мяча стал форвард кипрского клуба Мислав Оршич.

Сейчас смотрят

Впоследствии бело-синие имели возможность сравнять счет, но удар Виталия Буяльского заблокировали защитники Пафоса.

В начале второго тайма Оршич прострелил в штрафную гостей, где был Жуан Коррея, который и отправил мяч в сетку ворот Руслана Нещерета.

Пафос – Динамо Киев – 2:0

  • Голы: Оршич, 2 Коррея, 55

В первом матче, который состоялся в Люблине, Динамо уступило Пафосу со счетом 0:1.

В плей-офф Лиги Европы Динамо сыграет с победителем пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта). Первая игра команд завершилась победой 2:1 команды из Тель-Авива.

Читайте также
Шахтер – Панатинаикос: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы
ФК Шахтар

Связанные темы:

ДинамоЛіга чемпіонівФутбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь