Новая команда Формулы-1 Cadillac объявила, что дебютирует в 2026 году с гонщиками Серхио Пересом и Валттери Боттасом.

Об этом сообщается на странице Cadillac в соцсети X.

Cadillac назвала состав пилотов на сезон-2026

Это означает, что опытные гонщики вернутся к болидам после годичного перерыва. Серхио Перес покинул Red Bull по итогам сезона-2024 через несколько месяцев после того, как подписал продление контракта с командой.

А Боттас в сезоне-2024 выступал за Sauber. В период с 2017 по 2021 год он был напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes. В текущем сезоне финский гонщик является резервным пилотом серебряных стрел.

– Подписание контрактов с двумя очень опытными гонщиками, такими как Боттас и Чеко, является смелым сигналом о наших намерениях. Они видели все и знают, что нужно для успеха в Формуле-1. Но что еще более важно, они понимают, что значит помогать строить команду, – сказал руководитель команды Cadillac Грэм Лоудон.

В презентационном видеоролике с объявлением пилотов команды на 2026 год принял участие также американский актер Киану Ривз, который сказал: Мы ждали вас.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team’s future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

С сезона-2026 Cadillac станет 11-й командой на стартовой решетке Формулы-1.

Американская команда Cadillac будет базироваться на заводе в Великобритании недалеко от гоночной трассы Сильверстоун.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2026

McLaren: Ландо Норрис, Оскар Пиастри;

Ландо Норрис, Оскар Пиастри; Ferrari: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;

Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон; Mercedes:

Red Bull: Макс Ферстаппен;

Макс Ферстаппен; Williams: Алекс Албон, Карлос Сайнс;

Алекс Албон, Карлос Сайнс; Aston Martin: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;

Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл; Audi: Нико Хюлькенберг, Габриэль Бортолето;

Нико Хюлькенберг, Габриэль Бортолето; Racing Bulls:

Bulls: Haas: Эстебан Окон, Оливер Берман;

Эстебан Окон, Оливер Берман; Alpine: Пьер Гасли;

Пьер Гасли; Cadillac: Валттери Боттас, Серхио Перес.

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится уже после летнего перерыва в Зандворте, где 29-31 августа ожидается Гран-при Нидерландов.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

