Мы ждали вас: Киану Ривз представил пилотов новой команды Формулы-1 Cadillac
Новая команда Формулы-1 Cadillac объявила, что дебютирует в 2026 году с гонщиками Серхио Пересом и Валттери Боттасом.
Об этом сообщается на странице Cadillac в соцсети X.
Cadillac назвала состав пилотов на сезон-2026
Это означает, что опытные гонщики вернутся к болидам после годичного перерыва. Серхио Перес покинул Red Bull по итогам сезона-2024 через несколько месяцев после того, как подписал продление контракта с командой.
А Боттас в сезоне-2024 выступал за Sauber. В период с 2017 по 2021 год он был напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes. В текущем сезоне финский гонщик является резервным пилотом серебряных стрел.
– Подписание контрактов с двумя очень опытными гонщиками, такими как Боттас и Чеко, является смелым сигналом о наших намерениях. Они видели все и знают, что нужно для успеха в Формуле-1. Но что еще более важно, они понимают, что значит помогать строить команду, – сказал руководитель команды Cadillac Грэм Лоудон.
В презентационном видеоролике с объявлением пилотов команды на 2026 год принял участие также американский актер Киану Ривз, который сказал: Мы ждали вас.
Two paths. One call of destiny.
The Cadillac Formula 1 Team’s future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025
С сезона-2026 Cadillac станет 11-й командой на стартовой решетке Формулы-1.
Американская команда Cadillac будет базироваться на заводе в Великобритании недалеко от гоночной трассы Сильверстоун.
Составы команд Формулы-1 на сезон-2026
- McLaren: Ландо Норрис, Оскар Пиастри;
- Ferrari: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;
- Mercedes:
- Red Bull: Макс Ферстаппен;
- Williams: Алекс Албон, Карлос Сайнс;
- Aston Martin: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;
- Audi: Нико Хюлькенберг, Габриэль Бортолето;
- Racing Bulls:
- Haas: Эстебан Окон, Оливер Берман;
- Alpine: Пьер Гасли;
- Cadillac: Валттери Боттас, Серхио Перес.
Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится уже после летнего перерыва в Зандворте, где 29-31 августа ожидается Гран-при Нидерландов.
С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.