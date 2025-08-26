Формула-1 возвращается: главные интриги второй половины сезона

Формула-1 возвращается после летнего перерыва. В эти выходные состоится Гран-при Нидерландов – один из десяти этапов, которые осталось провести в сезоне-2025.

Большая половина сезона принесла уже немало событий – от доминирования стайни Mclaren до увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя Red Bull, а также до первого подиума в карьере Нико Хюлькенберга после проведенных 239 гонок.

Рассказываем о четырех ключевых нюансах, которых стоит ожидать в кульминационной части сезона-2025 в Формуле-1.

Борьба McLaren за титул

После проведенных 14 этапов можно с уверенностью сказать, что борьба за титул чемпиона Формулы-1 ведется между двумя пилотами McLaren – австралийцем Оскаром Пиастри и британцем Ландо Норрисом.

В последних гонках перед летним перерывом британская конюшня только усилила свое доминирование. За исключением Гран-при Канады гонщики McLaren стабильно финишировали на подиуме. Причем, на 11 из 14 этапов они оформляли двойной подиум.

Перед этапом в Нидерландах Пиастри опережает Норриса всего на девять очков. Тогда как третий Ферстаппен отстает от второго Ландо на 88 баллов.

Очевидно, что в этом году в Формуле-1 будет новый чемпион, а кто именно – покажут десять финальных гонок.

Что касается Кубка конструкторов, то McLaren с почти 99% вероятностью защитят этот титул. Ведь вторая в зачете Ferrari отстает от британской команды аж на 299 очков.

Смогут ли Хэмилтон и Ferrari наконец навести порядок

Переход в ряды Скудерии семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона потенциально создавал сочетание одного из лучших гонщиков в истории и лучшей команды.

Но сезон для Хэмилтона и Ferrari сложился иначе. Совершенно наоборот.

Очевидно, что Льюису трудно приспособиться к нынешним техническим правилам Формулы-1, которые действуют с 2022 года, но в прошлом сезоне были признаки, что он наконец-то начал осваивать аэродинамику с эффектом прижима и 18-дюймовые шины Pirelli.

Победа в спринте в Китае только в его второй уик-энд с Ferrari подкрепила эти надежды, но дисквалификация после гонки из-за чрезмерного износа планки повлияла на дальнейший сезон.

Некоторые гонки показывали, что Льюис не демонстрирует свой потенциал, а досадные случаи, как сбитый сурок в Канаде, приводили к повреждениям, которые портили его результаты.

Очевидно, что фанаты Скудерии ожидают гармонии в сотрудничестве Хэмилтона с гоночным инженером Рикардо Адами, подобной той, которая у Льюиса была с Боно в Mercedes. Ведь в первой части сезона слишком часто эта “парочка” демонстрировала заметную напряженность в общении.

То же самое наблюдалось и в случае с напарником Хэмилтона по команде Шарлем Леклером и его инженером Брайаном Боцци.

Турбулентность в Red Bull

Ferrari не единственная команда, которую преследуют неудачи. За последние 18 месяцев словом “турбулентность” можно описать то, что происходит в Red Bull.

Есть вероятность, что ситуация изменится к лучшему после увольнения Кристиана Хорнера после Гран-при Великобритании и прихода Лорана Мекиса из Racing Bulls. Ведь француз, в отличие от Хорнера, больше сосредоточен на инженерных вопросах.

В начале сезона команда начинала выступления с действующим чемпионом Максом Ферстаппеном и новозеландцем Лиамом Лоусоном, который заменил в команде Серхио Переса. Но уже перед третьим Гран-при сезона команда заменила Лоусона на Юки Цуноду, который выглядел увереннее в стартовых гонках.

Однако японец в 12 гонках за Red Bull набрал минимальные очки только на трех этапах. Что касается Ферстаппена, то он одержал победу на двух этапах и в течение сезона сокрушительно критиковал характеристики болида.

Учитывая текущую ситуацию, Red Bull будет сложно протиснуться в тройку лидеров командного зачета, где основная борьба за второе и третье место развернется между Ferrari и Mercedes.

Борьба за пятое место в Кубке конструкторов

Учитывая 14 прошедших гонок, почти наверняка Кубок Конструкторов завоюет McLaren, а борьба за второе место развернется между Ferrari и Mercedes. И с малой вероятностью к ним подключится Red Bull.

Как известно, в Формуле-1 с коммерческой точки зрения важно, как высоко ты финишируешь. Поэтому пятое место в чемпионате не менее привлекательно для средняков. Сейчас на этой позиции идет Williams.

За команду выступают Карлос Сайнс и Алекс Албон, и в девяти гонках последний стабильно набирал очки. У Сайнса было шесть финишей в очковой зоне. Сейчас конюшня имеет отрыв в 18 очков от Aston Martin и 19 от Sauber.

На последних этапах Aston Martin стал демонстрировать еще лучшие результаты: в шести последних гонках Фернандо Алонсо пять раз финишировал в очковой зоне, а его напарник Лэнс Стролл — дважды.

Де-факто, основная борьба за пятое место развернется между Williams и Aston Martin. Чтобы удержать эту позицию, Албону, Сайнсу и всей команде придется изрядно попотеть.

