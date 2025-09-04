Украинская спортсменка UFC Марина Мороз получила годовую дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. Соответствующее решение принял Антидопинговый комитет UFC (CSAD).

Об этом говорится на сайте организации.

Марина Мороз дисквалифицирована

Проба 33-летней Марины Мороз показала положительный результат на мельдоний в допинг-пробах, взятых у спортсменки вне соревнований во Флориде 25 июня и 16 июля 2025 года.

Сейчас смотрят

Поскольку Мороз не была уведомлена о первом отрицательном результате на момент взятия второго образца, то оба результата считаются одним нарушением согласно ADP UFC.

Отмечается, что Мороз приняла запрещенное вещество во время лечения, о чем предоставила соответствующие документы. Однако она не сообщила своему врачу, что является спортсменкой и проходит обязательные тестирования на допинг и не подала заявку для получения разрешения от UFC на употребление вещества в медицинских целях.

Учитывая, что у украинской спортсменки не было запланированных боев во время употребления мельдония, а также то, что она согласилась на сотрудничество с CSAD, она получила только годовую дисквалификацию вместо стандартной двухлетней.

Дисквалификация действует с 17 июля и завершится в июле 2026 года.

Последний раз Марина Мороз выходила в октагон в марте 2024 года, когда уступила британке Джоанне Вуд раздельным решением судей на турнире в Майами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.