Українська бійчиня UFC Марина Мороз отримала річну дискваліфікацію через позитивний допінг-тест. Відповідне рішення ухвалив Антидопінговий комітет UFC (CSAD).

Про це йдеться на сайті організації.

Проба 33-річної Марини Мороз показала позитивний результат на мельдоній у допінг-пробах, взятих у спортсменки поза змаганнями у Флориді 25 червня та 16 липня 2025 року.

Оскільки Мороз не була повідомлена про перший негативний результат на момент взяття другого зразка, то обидва результати вважаються одним порушенням згідно з ADP UFC.

Зазначається, що Мороз прийняла заборонену речовину під час лікування, про що надала відповідні документи. Однак вона не повідомила свого лікаря, що є спортсменкою і проходить обов’язкові тестування на допінг та не подала заявку для отримання дозволу від UFC на вживання речовини у медичних цілях.

З огляду на те, що українка не мала запланованих боїв під час вживання мельдонію, а також на те, що погодилася на співпрацю зі CSAD, вона отримала лише річну дискваліфікацію замість стандартної дворічної.

Дискваліфікація чинна з 17 липня та завершиться у липні 2026 року.

Востаннє Марина Мороз виходила в октагон у березні 2024 року, коли поступилася британці Джоанні Вуд роздільним рішенням суддів на турнірі у Маямі.

