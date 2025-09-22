Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC на территории Белого дома. За событием смогут наблюдать 6 тыс. человек во внутреннем дворике и 80-90 тыс. в парке Эллипс.

Заявление Трампа приводит Clash Report.

В Белом доме проведут турнир UFC

Трамп объявил, что Белый дом примет чемпионат по смешанным боевым искусствам (UFC).

В беседе с журналистами он отметил, что за событием во внутреннем дворике Белого дома смогут наблюдать 6 тыс. человек.

– Мы проведем бой UFC прямо в Белом доме. Перед Белым домом, вероятно, будет 6 тыс. человек, – сказал Трамп.

Президент США также добавил, что парк Эллипс, расположенный к югу от ограды Белого дома, может вместить 80-90 тыс. зрителей.

По словам Трампа, турнир UFC будет приурочен к 250-й годовщине Дня независимости США.

Как пишет The Sun, в июне 2026 года по всему миру будет транслироваться “зрелище века”. Также босс UFC Дана Уайт и пресс-служба Белого дома обнародовали фотографии того, как оно может выглядеть.

SEE YOU ON THE SOUTH LAWN @UFC pic.twitter.com/02HoAdxc9e — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

Бойцы будут разминаться “внутри” Овального кабинета и проходить взвешивание на лестнице Мемориала Линкольна, сообщает Wall Street Journal.

Затем они пройдут по коридорам власти и выйдут на ринг в виде октагона на Южной лужайке.

Напомним, в августе босс UFC Дейна Уайт заявил, что в Белом доме планируют провести турнир UFC в 2025 году в рамках празднования Дня независимости и 250-летия основания страны.

