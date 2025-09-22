Президент США Дональд Трамп анонсував проведення турніру UFC на території Білого дому. За подією зможуть спостерігати 6 тис. людей у внутрішньому дворику та 80-90 тис. у парку Еліпс.

Заяву Трампа наводить Clash Report.

У Білому домі проведуть турнір UFC

Трамп оголосив, що Білий дім прийме чемпіонат зі змішаних бойових мистецтв (UFC).

У розмові з журналістами він зазначив, що за подією на внутрішньому дворику Білого дому зможуть спостерігати 6 тис. людей.

– Ми проведемо бій UFC прямо в Білому домі. Перед Білим домом, ймовірно, буде 6 тис. людей, — сказав Трамп.

Президент США також додав, що парк Еліпс, розташований на південь від огорожі Білого дому, може вмістити 80-90 тис. глядачів.

За словами Трампа, турнір UFC буде приурочений до 250-ї річниці Дня незалежності США.

Як пише The Sun, у червні 2026 року по всьому світу буде транслюватися “видовище століття”. Також бос UFC Дана Вайт та пресслужба Білого дому оприлюднили фотографії того, як воно може виглядати.

SEE YOU ON THE SOUTH LAWN @UFC pic.twitter.com/02HoAdxc9e — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

Бойці будуть розминкатися “всередині” Овального кабінету і проходитимуть зважування на сходах Меморіалу Лінкольна, повідомляє Wall Street Journal.

Потім вони пройдуть коридорами влади і вийдуть на ринг у вигляді октагону на Південній галявині.

Нагадаємо, у серпні бос UFC Дейна Вайт заявив, що у Білому домі планують провести турнір UFC у 2025 році у межах святкування Дня незалежності та 250-річчя заснування країни.

