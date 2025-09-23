В Великобритании прошел чемпионат по кузовным гонкам на автодроме в Сильверстоуне. Во время гонки произошел жуткий инцидент с участием автомобиля Николаса Хэмилтона, брата семикратного чемпиона Формулы-1 и гонщика Ferrari Льюиса Хэмилтона.

Об этом пишут The Sun и talkSPORT.

Авто брата Хэмилтона охватил огонь

33-летний Николас Хэмилтон был за рулем Cupra Leon в Сильверстоуне. В какой-то момент он припарковал свой автомобиль на обочине трассы, потому что из-под капота шел дым.

После этого автомобиль охватил огонь, вероятно, из-за утечки масла.

Брат Хэмилтона, у которого церебральный паралич, смог самостоятельно выбраться из автомобиля. А сотрудники службы безопасности потушили пламя. После инцидента гонка продолжилась.

После гонки Николас Хэмилтон опубликовал снимок горящего автомобиля в Instagram с подписью:

– Какое удивительное фото очень неутешительного и страшного момента для меня, моей семьи и друзей в начале моего воскресного дня в Сильверстоуне. Я был удивительно спокоен на протяжении всей ситуации, одновременно заботясь о своей безопасности, и я очень горжусь тем, как справился с этой ситуацией, – написал он.

A post shared by Nicolas Hamilton (@nicolashamilton)

Хэмилтон добавил, что после пожара автомобиля неизвестно, будет ли он участвовать в последнем раунде соревнований сезона в Брэндс-Хэтче в следующие выходные.

По его словам, если ему это не удастся, то он заранее поблагодарил всех, кто его поддерживал в этом году: друзей, семью и спонсоров.

