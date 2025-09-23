У Великій Британії відбувся чемпіонат з кузовних перегонів на автодромі у Сільверстоуні. Під час гонки стався моторошний інцидент за участю автомобіля Ніколаса Гемілтона, брата семиразового чемпіона Формули-1 та гонщика Ferrari Льюїса Гемілтона.

Про це пишуть The Sun та talkSPORT.

Авто брата Гемілтона охопив вогонь

33-річний Ніколас Гемілтон був за кермом Cupra Leonу у Сільверстоуні. В якийсь момент він припаркував своє авто на узбіччі траси, бо з-під капота йшов дим.

Після цього авто охопив вогонь, ймовірно, через витік мастила.

Брат Гемілтона, у якого церебральний параліч, зміг самостійно вибратися з автомобіля. А співробітники служби безпеки загасили полум’я. Після інциденту перегони продовжилися.

Після гонки Ніколас Гемілтон опублікував знімок авто, що палало, в Instagram з підписом:

– Яке дивовижне фото дуже невтішного і страшного моменту для мене, моєї родини та друзів на початку мого недільного дня в Сільверстоуні. Я був напрочуд спокійним протягом усієї ситуації, одночасно дбаючи про свою безпеку, і я дуже пишаюся тим, як впорався з цією ситуацією, – написав він.

Гемілтон додав, що невідомо, чи після пожежі авто він братиме участь в останньому раунді змагань сезону в Брандс-Хетчі наступними вихідними.

За його словами, якщо йому це не вдасться, то він наперед подякував усім, хто його підтримував цього року: друзям, родині та спонсором.

