Руководитель компании Ferrari Джон Элканн гневно высказался о гонщиках Скудерии Шарле Леклере и Льюисе Хэмилтоне после провала на Гран-при Бразилии и посоветовал им “меньше говорить” и больше думать о вождении.

Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В Ferrari критикуют Леклера и Хэмилтона

Элканн сказал, что Скудерия побеждает, когда команда сплочена. Он также добавил, что механики Ferrari являются лучшими в выполнении пит-стопов.

– Пусть меньше говорят, а больше думают о вождении. Ferrari нужны пилоты, которые меньше сосредотачиваются на себе, а больше на команде, – заявил Элканн.

Руководитель команды разочарован неудачным для команды Гран-при Бразилии, во время которого Леклер и Хэмилтон досрочно завершили гонку, сойдя с трассы.

Итальянские СМИ называют эти слова Элканна “прямым посланием к dream team, которая, по крайней мере на словах, должна была бы доминировать в Формуле-1”.

После гонки в Бразилии Скудерия опустилась на четвертое место в зачете Кубка конструкторов. Элкан подчеркнул, что впереди у команды важные гонки и будет шанс отыграть второе место. Он назвал это целью команды.

Также руководитель Ferrari подтвердил доверие к менеджеру Скудерии Фреду Вассеру, контракт которого продлили летом. Элкан сказал, что Вассер полностью сосредоточен на своей работе – сделать так, чтобы команда вернулась на вершину.

Однако он снова бросил резкий выпад в сторону гонщиков, заявив, что, хотя “механики и техперсонал Ferrari делают большую работу, многое должно быть лучше – начиная с пилотов”.

