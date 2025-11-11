Керівник компанії Ferrari Джон Елканн гнівно висловився про гонщиків Скудерії Шарля Леклера та Льюїса Гемілтона після провалу на Гран-прі Бразилії та порадив їм “менше говори” та більше думати про водіння.

Про це пише італійська газета Corriere della Sera.

У Ferrari критикують Леклера й Гемілтона

Елканн сказав, що Скудерія перемагає, коли команда згуртована. Він також додав, що механіки Ferrari є найкращими у виконанні піт-стопів.

– Нехай менше говорять, а більше думають про водіння. Ferrari потребує пілотів, які менше зосереджуються на собі, а більше на команді, – заявив Елканн.

Керівник команди розчарований невдалим для команди Гран-прі Бразилії під час якого Леклер та Гемілтон достроково завершили гонку, зійшовши з траси.

Італійські ЗМІ називають ці слова Елканна “прямим посланням до dream team, яка, принаймні на словах, мала би домінувати у Формулі-1”.

Після гонки у Бразилії Скудерії опустилася на четверту сходинку у заліку Кубка конструкторів. Елкан наголосив, що попереду у команди важливі гонки і буде шанс відіграти друге місце. Він назвав це метою команди.

Також керівник Ferrari підтвердив довіру до менеджера Скудерії Фреда Вассера, контракт якого продовжили влітку. Елканн сказав, що Вассер повністю зосереджений на своїй роботі – зробити так, щоб команда повернулася на вершину.

Проте він знову кинув різкий випад у бік гонщиків, заявивши, що, хоча “механіки та техперсонал Ferrari роблять велику роботу, багато речей має бути краще – починаючи з пілотів”.

