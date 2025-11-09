Пилот McLaren Ландо Норрис победил на Гран-при Бразилии, стартовав с поул-позиции. Для британца это седьмая победа в текущем сезоне.

Второе место занял гонщик Mercedes Кими Антонелли, а третьим финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Норрис – победитель Гран-при Бразилии

Ландо Норрис стартовал с поул-позиции и доминировал на протяжении всей гонки до финиша. Это позволило британцу увеличить отрыв от преследователей и приблизиться еще на шаг к желанному титулу в Формуле-1.

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, который провалил накануне квалификацию, стартовал с пит-лейна из-за нового двигателя.

Работа механиков над болидом принесла свои плоды и голландец сумел подняться на третье место, уступив только 19-летнему итальянцу Кими Антонелли, который занял второе место. Для гонщика Mercedes – это лучший результат в Гран-при за карьеру.

Другой гонщик McLaren Оскар Пиастри довольствовался пятым местом после того, как получил 10-секундный штраф за вызванную аварию между Антонелли и пилотом Ferrari Шарлем Леклером на седьмом круге. Монегаск после столкновения вынужден был сойти с трассы.

Неудачной гонка была и для другого пилота Скудерии Льюиса Хэмилтона, который сошел с дистанции на 40-м круге. Еще в начале он получил повреждение, а затем стюарды наказали его пятисекундным штрафом.

Результаты Гран-при Бразилии

Лидерство в личном зачете Формулы-1 теперь возглавляет Ландо Норрис, набравший 390 очков. Вторым идет Пиастри с 366 очками, а Ферстаппен — третий (341).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Сан-Паулу, где 20-22 ноября ожидается Гран-при Лас-Вегаса.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

