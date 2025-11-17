Украинский стрелок Павел Коростылев стал чемпионом мира по стрельбе из центробежного пистолета на ЧМ-2025 по пулевой стрельбе в египетском Каире.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

Коростылев – чемпион мира 2025 года

В заключительный день ЧМ-2025 по пулевой стрельбе Павел Коростылев завоевал золото в стрельбе из центробежного пистолета на 25 м.

Программа соревнований состояла из двух этапов: трех серий стрельбы на точность и трех серий быстрой стрельбы.

Украинец был лучшим в части на точность, набрав 291 очко. В быстрой стрельбе он получил 293 очка. Итоговый результат Павла — 584-29x.

В итоге у Коростылева и индуса Гуприта Сингха было равное количество очков, но украинец больше попал в десятку, благодаря чему получил преимущество.

Бронзовую медаль завоевал представитель Франции Ян Пьер Луи Фридричи.

Эта награда для Павла Коростылева стала уже третьей на этом чемпионате мира и 12-й медалью на ЧМ в целом.

Ранее он завоевал серебро в командной стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м вместе с Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным, а также взял бронзу в стрельбе из стандартного пистолета на 25 м.

