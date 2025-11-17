Український стрілець Павло Коростильов став чемпіоном світу у стрільбі з центробійного пістолета на ЧС-2025 з кульової стрільби в єгипетському Каїрі.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

Коростильов – чемпіон світу 2025 року

У заключний день ЧС-2025 з кульової стрільби Павло Коростильов виборов золото у стрільбі з центробійного пістолета на 25 м.

Програма змагань складалася з двох етапів: трьох серій стрільби на точність та трьох серій швидкої стрільби.

Українець був найкращим у частині на точність, набравши 291 очко. У швидкій стрільбі він здобув 293 очки. Підсумковий результат Павла – 584-29x.

У підсумку у Коростильова та індуса Гупріта Сінгха була рівна кількість очок, але українець більше влучив у десятку, завдяки чому отримав перевагу.

Бронзову медаль здобув представник Франції Ян П’єр Луї Фрідрічі.

Ця нагорода для Павла Коростильова стала вже третьою на цьому чемпіонаті світу та 12-та медаль на ЧС загалом.

Раніше він виборов срібло у командній стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м разом із Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним, а також взяв бронзу у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 м,

