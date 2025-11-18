Из-за российского обстрела Берестина Харьковской области погибла 17-летняя чемпионка по кикбоксингу и казацкого поединка Карина Бахур.

Погибла чемпионка по кикбоксингу Карина Бахур

Несмотря на усилия врачей, из-за полученных в результате обстрела Берестина осколочных ранений погибла Карина Бахур.

Как отметил глава Берестинской общины Светлана Кривенко, Карину ранило, когда она спешила в укрытие, которое находится в подвале дома. Девушку госпитализировали в больницу, однако во время операции ее жизнь оборвалась.

Сейчас смотрят

Отец погибшей Виталий Бахур в комментарии Суспільне Харків рассказал, что ночью было несколько прилетов рядом с их домом. После первых трех семья уехала оттуда. Однако вернулись домой рано – через 40 минут.

Виталий вместе с Кариной были во дворе, когда произошли новые попадания в 50 метрах от дома.

— Меня ранило вместе с ней – нога и грудь. Карина стояла в полутора метрах от меня. Может быть, она и прикрыла меня своим телом. Пока я вез Карину в больницу, она была без сознания – только глаза иногда открывала. Меня хотели госпитализировать, но я отказался. А как я лягу, если дочь нужно хоронить? – отметил мужчина.

Как сообщила тренер Карины Владимир Зибаров, девушка училась на третьем курсе педагогического колледжа и параллельно работала – вела группу детей 6-7 лет.

– У Карины очень большой был потенциал, ее очень любили дети. Даже моя дочь у нее тренировалась. Карина была упорной, целеустремленной, но при этом женственной. Настоящей казачкой была, – рассказал он.

В скором времени у учеников Карины будет первое соревнование, где она должна была дебютировать как тренер.

– Мы сегодня ночью должны были ехать на Кубок мира в Австрию. Ракета просто на одни сутки раньше забрала Каринку, — заметил Зибаров.

Как ранее рассказывали в Натальинской СВА, девушка начала свой спортивный путь еще в 7 лет. Она была воспитанницей военно-спортивного клуба Пересвет.

Подростком Карина на национальных соревнованиях завоевала первые медали, а затем начала представлять Украину на международной арене.

В 2025 году она стала мастером спорта. Также она – чемпионка Украины по казацкому поединку и кикбоксингу.

К тому же, Карина была чемпионкой Европы (2023 и 2025 годы), призером чемпионата мира (2023 год) и чемпионата Европы (2024 год) по казацкому поединку.

5 декабря девушке должно было исполниться 18 лет.

Напомним, что один человек погиб и еще девять человек пострадали во время атаки на Берестин сегодня ночью 18 ноября.

Фото: Натальинская сельская военная администрация

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.