Через російський обстріл Берестина Харківської області загинула 17-річна чемпіонка з кікбоксингу та козацького двобою Карина Бахур.

Загинула чемпіонка з кікбоксингу Карина Бахур

Не дивлячись на зусилля лікарів, через отримані внаслідок обстрілу Берестину осколкові поранення загинула Карина Бахур.

Як зауважила голова Берестинської громади Світлана Кривенко, Карину поранило, коли вона поспішала в укриття, яке знаходиться у підвалі будинку. Дівчину госпіталізували до лікарні, проте під час операції її життя обірвалось.

Батько загиблої Віталій Бахур у коментарі для Суспільне Харків розповів, що вночі сталося кілька влучань поруч з їхнім будинком. Після перших трьох родина поїхала звідти. Проте повернулися вони додому зарано – через 40 хвилин.

Віталій разом із Кариною були у дворі, коли сталися нові влучання за 50 метрів від оселі.

– Мене поранило разом із нею – нога і груди. Карина стояла за півтора метра від мене. Може, вона і прикрила мене своїм тілом. Поки я віз Карину в лікарню, вона була без свідомості – тільки очі інколи відкривала. Мене хотіли госпіталізувати, але я відмовився. А як я ляжу, якщо дочку треба ховати? – зазначив чоловік.

Як повідомила тренер Карини Володимир Зібаров, дівчина навчалася на третьому курсі педагогічного коледжу та паралельно працювала – вела групу дітей 6-7 років.

– У Карини дуже великий був потенціал, її дуже любили діти. Навіть моя донька у неї тренувалася. Карина була впертою, цілеспрямованою, але при цьому жіночною. Справжньою козачкою була, – розповів він.

Незабаром в учнів Карини буде перше змагання, де вона мала дебютувати як тренерка.

– Ми сьогодні вночі повинні були їхати на Кубок світу в Австрію. Під**ська ракета просто-напросто на одну добу раніше забрала Каринку, – зауважив Зібаров.

Як раніше розповідали у Наталинській СВА, дівчина розпочала свій спортивний шлях ще у 7 років. Вона була вихованкою військово-спортивного клубу Пересвіт.

Підлітком Карина на національних змаганнях здобула перші медалі, а згодом почала представляти Україну на міжнародній арені.

У 2025 році дівчина стала майстром спорту. Також вона – чемпіонка України з козацького двобою і кікбоксингу.

До того ж, Карина була чемпіонкою Європи (2023 і 2025 роки), призеркою чемпіонату світу (2023 рік) і чемпіонату Європи (2024 рік) з козацького двобою.

5 грудня дівчині мало б виповнитися 18 років.

Нагадаємо, що одна людина загинула та ще дев’ятеро осіб постраждали під час атаки на Берестин сьогодні вночі 18 листопада.

Наталія Ходимчук

Фото: Наталинська сільська військова адміністрація

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніКікбоксингХарківська областьЧемпіонат
