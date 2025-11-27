Международная федерация дзюдо (IJF) восстановила Россию и ее спортсменов в правах во время заседания исполнительного комитета.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

IJF восстановила права россиян в дзюдо

В заявлении организации говорится, что представители России снова смогут соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой. Санкции перестают действовать с турнира Grand Slam в Абу-Даби.

Сейчас смотрят

– Международная федерация дзюдо считает, что сейчас целесообразно разрешить участие российских спортсменов на равных условиях. Исторически Россия была ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы справедливости, инклюзивности и уважения, – говорится в заявлении.

Там также заявили, что спорт должен “практиковаться и представляться без какой-либо дискриминации”.

В федерации считают, что “спорт является последним мостом, который объединяет людей и народы в очень сложных конфликтных ситуациях и условиях”.

– Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наша обязанность – защищать спорт и наших спортсменов, – считают в IJF.

В мае 2025 года Международная федерация дзюдо сняла санкции с представителей Беларуси, позволив им соревноваться с использованием государственной символики. Из-за этого сборная Украины решила бойкотировать ЧМ-2025 по дзюдо.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.