Міжнародна федерація дзюдо (IJF) відновила Росію та її спортсменів у правах під час засідання виконавчого комітету.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

IJF повернула відновила права росіян у дзюдо

У заяві організації йдеться, що представники Росії знову зможуть змагатися під своїм національним прапором, з гімном та символікою. Санкції перестають діяти з турніру Grand Slam в Абу-Дабі.

Зараз дивляться

– Міжнародна федерація дзюдо вважає, що зараз доцільно дозволити участь російських спортсменів на рівних умовах. Історично Росія була провідною країною у світовому дзюдо, і очікується, що її повне повернення збагатить змагання на всіх рівнях, підтримуючи при цьому принципи справедливості, інклюзивності та поваги, – йдеться у заяві.

Там заявили також, що спорт повинен “практикуватися і представлятися без будь-якої дискримінації”.

У федерації вважають, що “спорт є останнім мостом, який об’єднує людей і народи в дуже складних конфліктних ситуаціях і умовах”.

– Спортсмени не несуть відповідальності за рішення урядів або інших національних інститутів, і наш обов’язок – захищати спорт і наших спортсменів, – вважають у IJF.

У травні 2025 року Міжнародна федерація дзюдо зняла санкції з представників Білорусі, дозволивши їм змагатись з використанням державної символіки. Через це збірна України вирішила бойкотувати ЧС-2025 з дзюдо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.