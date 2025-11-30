Украинец Андрей Заплитный стал серебряным призером чемпионата мира по каратэ-2025, который проходит в египетском Каире.

Заплитный – серебряный призер ЧМ-2025 по каратэ

24-летний Заплитный стал единственным украинцем, который дошел до финала соревнований.

Однако в решающем поединке за золото в весе до 75 кг он уступил египтянину Адбулазизу Абдулле Мамдуху со счетом 0:6. Египтянин сейчас является первым номером мирового рейтинга в этой категории.

Сейчас смотрят

Таким образом, Андрей довольствовался серебром соревнований.

В полуфинале Заплитный одолел представителя страны-агрессора Эрнеста Шарафутдинова, который выступал под нейтральным флагом, со счетом 6:3.

После полуфинала Заплитный и его тренеры не сдерживали эмоций.

– Слава Украине. Героям слава. Смерть врагам, – воскликнул наш каратист после полуфинального поединка.

View this post on Instagram A post shared by Ukrainian Karate Federation (@ukf_official)

Российский каратист ранее лайкал посты в Instagram с поддержкой армии РФ. Также он незаконно посещал Крым вместе со своим тренером Николаем Балабановым. Несмотря на это, ему присвоили “нейтральный” статус.

За 30 ноября это вторая победа сборной Украины по карате на Мундиле. В весе до 55 кг бронзовым призером чемпионата мира стала Анжелика Терлюга.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.