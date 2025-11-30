Смерть ворогам: Заплітний після емоційної перемоги над росіянином виборов срібло ЧС
- Андрій Заплітний виборов срібло ЧС-2025 з карате у вазі до 75 кг, поступившись у фіналі першому номеру світового рейтингу.
- У півфіналі Заплітний переміг "нейтрального" росіянина Шарафутдінова 6:3 і емоційно вигукнув: Слава Україні!
Українець Андрій Заплітний став срібним призером чемпіонату світу з карате-2025, що триває у єгипетському Каїрі.
Заплітний – срібний призер ЧС-2025 з карате
24-річний Заплітний став єдиним українцем, який дійшов до фіналу змагань.
Проте у вирішальному поєдинку за золото у вазі до 75 кг він поступився єгиптянину Адбулазізі Абдуллі Мамдуху з рахунком 0:6. Єгиптянин зараз є першим номером світового рейтингу у цій категорії.
Таким чином, Андрій задовольнився сріблом змагань.
У півфіналі Заплітний здолав представника країни-агресора Ернеста Шарафутдінова, який виступав під нейтральним прапором, із рахунком 6:3.
Після півфіналу Заплітний та його тренери не стримували емоцій.
– Слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам, – вигукнув наш каратист після півфінальної сутички.
View this post on Instagram
Російський каратист раніше вподобував дописи в Instagram з підтримкою армії РФ. Також він незаконно відвідував Крим разом зі своїм тренером Миколою Балабановим. Попри це, йому надали “нейтральний” статус.
За 30 листопада це друга перемога збірної України з карате на Мунділі. У вазі до 55 кг бронзовою призеркою чемпіонату світу стала Анжеліка Терлюга.