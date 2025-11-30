Українець Андрій Заплітний став срібним призером чемпіонату світу з карате-2025, що триває у єгипетському Каїрі.

Заплітний – срібний призер ЧС-2025 з карате

24-річний Заплітний став єдиним українцем, який дійшов до фіналу змагань.

Проте у вирішальному поєдинку за золото у вазі до 75 кг він поступився єгиптянину Адбулазізі Абдуллі Мамдуху з рахунком 0:6. Єгиптянин зараз є першим номером світового рейтингу у цій категорії.

Таким чином, Андрій задовольнився сріблом змагань.

У півфіналі Заплітний здолав представника країни-агресора Ернеста Шарафутдінова, який виступав під нейтральним прапором, із рахунком 6:3.

Після півфіналу Заплітний та його тренери не стримували емоцій.

– Слава Україні. Героям слава. Смерть ворогам, – вигукнув наш каратист після півфінальної сутички.

Російський каратист раніше вподобував дописи в Instagram з підтримкою армії РФ. Також він незаконно відвідував Крим разом зі своїм тренером Миколою Балабановим. Попри це, йому надали “нейтральний” статус.

За 30 листопада це друга перемога збірної України з карате на Мунділі. У вазі до 55 кг бронзовою призеркою чемпіонату світу стала Анжеліка Терлюга.

