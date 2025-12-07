Грузинский боец Мераб Двалишвили потерял титул чемпиона UFC, уступив Петру Яну на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

Бой состоялся на T-Mobile Arena в полулегком весе до 61,2 кг.

Двалишвили – Ян: результат боя

Бой длился все пять раундов и завершился поражением Двалишвили единогласным решением судей 46:49, 46:49, 45:48.

Поражение означает, что Двалишвили не смог продолжить свою впечатляющую 14-матчевую победную серию.

– Я пытался подарить всем зрелищный бой, но сегодня я проиграл. Он был лучшим, поздравляю его, но я хочу реванша, – сказал Двалишвили в интервью после боя.

Двалишвили не проигрывал с 21 апреля 2018 года со времени поражения от Рики Саймона. Для грузинского бойца поединок против Яна был четвертой защитой титула в 2025 году.

Таким образом россиянин реваншировался за поражение от Двалишвили в марте 2023 года, когда Мераб одолел его на турнире UFC 221 единогласным решением судей.

Тогда после победы над россиянином в октагоне Мераб произнес лозунги Слава Украине! и Слава Грузии! Он также заявил, что “нам нужна только свобода” и призвал остановить войну.

