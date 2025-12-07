Двалишвили потерял чемпионский пояс UFC, прервав серию из 14 побед
- Мераб Двалишвили проиграл Петру Яну на UFC 323 единогласным решением судей, потеряв титул и прервав 14-матчевую победную серию.
- Двалишвили потерпел первое поражение с 2018 года.
Грузинский боец Мераб Двалишвили потерял титул чемпиона UFC, уступив Петру Яну на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.
Бой состоялся на T-Mobile Arena в полулегком весе до 61,2 кг.
Двалишвили – Ян: результат боя
Бой длился все пять раундов и завершился поражением Двалишвили единогласным решением судей 46:49, 46:49, 45:48.
Поражение означает, что Двалишвили не смог продолжить свою впечатляющую 14-матчевую победную серию.
– Я пытался подарить всем зрелищный бой, но сегодня я проиграл. Он был лучшим, поздравляю его, но я хочу реванша, – сказал Двалишвили в интервью после боя.
Двалишвили не проигрывал с 21 апреля 2018 года со времени поражения от Рики Саймона. Для грузинского бойца поединок против Яна был четвертой защитой титула в 2025 году.
Таким образом россиянин реваншировался за поражение от Двалишвили в марте 2023 года, когда Мераб одолел его на турнире UFC 221 единогласным решением судей.
Тогда после победы над россиянином в октагоне Мераб произнес лозунги Слава Украине! и Слава Грузии! Он также заявил, что “нам нужна только свобода” и призвал остановить войну.