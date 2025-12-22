У престижній школі у Варшаві (Польща) стався скандал через булінг підлітками доньки колишнього волейболіста збірної України Юрія Гладиря. Дівчина отримувала образи та погрози від учнів закладу через прізвище та вимову.

Пізніше до інциденту була долучена поліція, Крім того на нього відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга.

Цькування доньки Гладиря

Як пише видання Onet, скандал стався у міжнародному ліцеї TE Vizja у Варшаві. Дарія Гладир отримувала погрози та образи через голосі повідомлення від однолітків.

Вони супроводжувалися нецензурною лайкою та деякі мали ксенофобське забарвлення. Окрім походження образи стосувалися її зовнішності.

Видання надало розшифровки деяких аудіозаписів з погрозами від підлітків:

Голос 1: Я не буду тобі записувати, с**о, українською, бо, б***ь, не вмію, але знаєш що….

Голос 2: Ї***ь, б***ь, українців.

Голос 3: Зй***й, бл**ь, с**о!.

Голос 1: Ї***и тебе, шл****ро.

Загалом, зазначається, погрози надійшли від 15 людей.

Батьки Дарії Гладир звернулися до керівництва школи та надали докази булінгу, а саме голосові повідомлення та скриншоти. Проте, за словами родини, адміністрація ліцею не вжила ефективних заходів: кривдників не відсторонили, а психологічна допомога обмежилася однією консультацією.

Згодом ліцей вирішив відрахувати Дарію зі списку учнів, розірвавши контракт з батьками. Місяць навчання у цьому ліцеї коштує 5 тис. злотих (майже 59 тис. грн). Родина вважає це покаранням жертви, а не кривдників.

Батьки Дарії подали позов до суду, оскаржуючи розірвання контракту та вимагаючи компенсацію у 100 тис. злотих моральної шкоди.

У відповідь навчальний заклад висунув фінансові претензії до родини на суму 500 тис. злотих, зокрема за нібито “підрив репутації закладу”.

Реакція глави МЗС України

На скандал відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соціальній мережі Facebook. Він зазначив, що прикро, що доводиться знову повертатися до випадків ганебного ставлення до українців у Польщі.

Міністр додав, що таке ставлення, як до Дарії, категорично неприпустиме.

– Я піднімав це питання на переговорах з моїм польським колегою Радославом Сікорським позавчора у Польщі під час візиту президента України. Отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. Дякую за це своєму колезі та польській владі, – написав він.

Сибіга наголосив на необхідності справедливого покарання осіб, які допускають ксенофобські прояви щодо українців у Польщі та інших країнах, підкресливши, що українці не заслуговують на таке ставлення.

За його словами, кілька показових випадків притягнення до відповідальності мають засвідчити, що подібна поведінка є неприйнятною для цивілізованого європейського суспільства.

Він також повідомив, що всій консульській мережі доручено уважно відстежувати такі інциденти й оперативно та принципово захищати права громадян України. Він додав: Ми це толерувати не будемо.

