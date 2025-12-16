Польское правительство инициировало подготовку законопроекта, предусматривающего постепенное сворачивание решений, закрепленных специальным законом о помощи гражданам Украины.

Об этом 16 декабря сообщил в соцсети X руководитель канцелярии президента Кароля Навроцкого Павел Шефернакер.

Законопроект об особом статусе украинцев в Польше

— Президент Кароль Навроцкий четко заявил: больше не будет бесконечного продления особых условий для беженцев из Украины. Положения, которые были необходимы, когда в Польшу прибыла волна беженцев, сегодня необходимо отменить, — написал Шефернакер.

Польское издание Onet пишет, что законопроект, разработанный Министерством внутренних дел и администрации Польши, предусматривает, что с 4 марта 2026 года украинские беженцы утратят особый статус.

Переселенцев из Украины приравняют к другим иностранцам, находящимся на территории страны.

Специальный закон был принят 12 марта 2022 года. Он позволял гражданам Украины легально находиться в Польше и гарантировал доступ к медицинской помощи, образованию и рынку труда.

Положения нового правительственного проекта предусматривают:

отмену норм специального закона, которые предоставляли украинцам исключительные условия пребывания в Польше;

поэтапное прекращение действия действующих правовых решений;

подготовку переходных положений для обеспечения постепенного перехода к новым правилам.

Предложенные изменения являются частью рекомендаций Еврокомиссии и одновременно реакцией на предыдущее вето президента Польши Кароля Навроцкого.

В сентябре 2025 года он отказался подписывать поправки, предусматривающие продление действия специального закона.

Польское правительство уже начало подготовительные действия для прекращения его действия. На данный момент установлено, что действующие правила будут применяться до 4 марта 2026 года.

В Министерстве внутренних дел и администрации не исключают, что законопроект может быть принят еще до конца этого года.

14 ноября Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз.

7 ноября Сейм отклонил альтернативный законопроект президента Навроцкого о помощи украинским беженцам, который он подал после наложения вето на правительственный проект о продлении выплат 800+.

