Призер Олимпийских игр в Париже по спортивной гимнастике Илья Ковтун впервые высказался о реакции украинцев на его решение сменить гражданство на хорватское.

Об этом он рассказал в комментарии хорватскому телевидению, передает портал Net.hr.

Ковтун о критике из-за смены гражданства

Гимнаст заявил, что принимает всю критику, которая обрушилась на него из-за смены спортивного гражданства. В то же время в комментарии он назвал Украину “моей страной”.

– Реакция на мой переезд из Украины была разной. Было немного нормальной реакции, было немного негативной. Это все понятно. Такова сейчас ситуация в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. И мы хотели остаться нормальными людьми. И мы ими остались, – сказал Ковтун.

22-летний Илья Ковтун с июля 2026 года сможет выступать под флагом Хорватии.

В то же время он уже участвовал в чемпионате Хорватии по спортивной гимнастике, где победил в многоборье.

Напомним, в июле этого года стало известно, что спортивный гимнаст Илья Ковтун получил хорватское гражданство. О его намерении сменить страну для выступлений стало известно еще в конце 2024 года.

По его словам, не только полномасштабная война в Украине повлияла на его решение. Спортсмен объяснил, что уже было много ситуаций, из-за которых он решил сменить гражданство.

