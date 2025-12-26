Я это принимаю: Ковтун о критике из-за перехода под флаг Хорватии
- Илья Ковтун заявил, что спокойно воспринимает как негативную, так и нейтральную реакцию украинцев на смену гражданства
- Несмотря на решение выступать за Хорватию, гимнаст назвал Украину "своей страной".
Призер Олимпийских игр в Париже по спортивной гимнастике Илья Ковтун впервые высказался о реакции украинцев на его решение сменить гражданство на хорватское.
Об этом он рассказал в комментарии хорватскому телевидению, передает портал Net.hr.
Ковтун о критике из-за смены гражданства
Гимнаст заявил, что принимает всю критику, которая обрушилась на него из-за смены спортивного гражданства. В то же время в комментарии он назвал Украину “моей страной”.
– Реакция на мой переезд из Украины была разной. Было немного нормальной реакции, было немного негативной. Это все понятно. Такова сейчас ситуация в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. И мы хотели остаться нормальными людьми. И мы ими остались, – сказал Ковтун.
22-летний Илья Ковтун с июля 2026 года сможет выступать под флагом Хорватии.
В то же время он уже участвовал в чемпионате Хорватии по спортивной гимнастике, где победил в многоборье.
Напомним, в июле этого года стало известно, что спортивный гимнаст Илья Ковтун получил хорватское гражданство. О его намерении сменить страну для выступлений стало известно еще в конце 2024 года.
По его словам, не только полномасштабная война в Украине повлияла на его решение. Спортсмен объяснил, что уже было много ситуаций, из-за которых он решил сменить гражданство.