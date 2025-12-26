Призер Олімпійських ігор у Парижі зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун вперше висловився про реакцію українців на його рішення змінити громадянство на Хорватське.

Про це розповів в коментарі хорватському телебаченню, передає портал Net.hr.

Ковтун про критику через зміну громадянства

Гімнаст заявив, що приймає усі критику, яка обрушилася на нього через зміну спортивного громадянства. Водночас у коментарі він назвав Україну “моєю країною”.

– Реакція на мій переїзд з України була різною. Було трохи нормальної реакції, було трохи негативної. Це все зрозуміло. Така зараз ситуація в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально. І ми хотіли залишитися нормальними людьми. І ми ними залишилися, – сказав Ковтун.

22-річний Ілля Ковтун з липня 2026 року зможе виступати під прапором Хорватії.

Водночас він вже брав участь у чемпіонаті Хорватії зі спортивної гімнастики, де переміг у багатоборстві.

Нагадаємо, у липні цього року стало відомо, що спортивний гімнаст Ілля Ковтун отримав хорватське громадянство. Про його наміри змінити країну для виступів стало відомо ще наприкінці 2024-го.

За його словами, не лише повномасштабна війна в Україні вплинула на його рішення. Спортсмен пояснив, що вже було багато ситуацій, через які він вирішив змінити громадянство.

