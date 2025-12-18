Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что постепенное возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям является попыткой оправдать агрессора на спортивной арене.

Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

Бедный о возвращении россиян к соревнованиям

Министр выразил свое разочарование тем, что Россия реинтегрируется, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

– Мы продолжаем нашу борьбу за осуждение российской агрессии через спорт. Сейчас, конечно, мы видим эту попытку отбелить агрессора на спортивных аренах. Они утверждают, что спорт должен быть вне политики, но это иллюзия, ведь именно Россия является (первоочередной) страной, которая использует спорт как площадку для пропаганды, – сказал Бидный.

Для Кремля спорт десятилетиями действительно был эффективным инструментом мягкой силы, который использовался для проекции национальной мощи и легитимности на глобальной арене.

От проведения масштабных событий, таких как зимняя Олимпиада в Сочи или чемпионат мира по футболу 2018 года, до интеграции спортсменов в военные и безопасности структуры. Москва неоднократно размывала границы между спортивными соревнованиями и государственной пропагандой.

Учитывая это, Бедный заявил, что его удивили намеки президента МОК Кирсти Ковентри, в частности в прошлом месяце, о том, что российские спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства.

– Кирсти Ковентри ранее не делала радикальных заявлений, которые бы указывали на намерение снять ограничения в отношении россиян. Но это последнее решение в отношении молодежных команд выглядит довольно противоречивым. Мы уважаем право каждого члена МОК занимать собственную позицию, но в то же время эта позиция должна основываться не на политической целесообразности, а на принципах Олимпийской хартии, – добавил министр.

Он подчеркнул, что, несмотря на продолжающееся вторжение РФ, украинские спортсмены упорно тренируются к зимним Олимпийским играм, одновременно сталкиваясь с ночными ракетными обстрелами, которые сказываются на сне, и с психологической нагрузкой из-за родных, которые воюют на фронте или живут в прифронтовых городах.

