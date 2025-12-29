Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розкритикувала рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) відновити у правах юніорів із Росії й Білорусі.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram.

FIE поновила у правах юніорів з РФ: реакція Харлан

FIE дозволила росіянам та білорусам у юніорській та кадетській категоріях повернутися до змагань під національною символікою з 2026 року. Рішення ухвалили після голосування Виконкому організації у грудні.

Харлан заявила, що Міжнародна федерація фехтування “впала ще нижче у 2025 році”, оскільки під прикриттям так званих олімпійських принципів дозволяє участь “нейтральних” спортсменів, які публічно підтримують режим диктатора Володимира Путіна.

– Як для української спортсменки, це неприйнятно для мене. Я представляю країну, яка пережила 1 399 днів повномасштабного вторгнення та майже 12 років війни, позначеної вбивствами, окупацією, викраденнями та терором. Все це відбувається під тим самим прапором та гімном, — написала Харлан.

Вона додала, що не може розглядати це рішення як щось інше, як мовчазну підтримку агресії проти України.

– Вірю, що спорт має силу бути голосом справедливості. Але для цього потрібна мужність називати речі своїми іменами, — додала вона.

У середині грудня Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив рекомендації, які передбачають пом’якшення обмежень щодо участі російських і білоруських спортсменів на юнацькому рівні. Після цього у “нейтральному” статусі до змагань допустили атлетів шахова федерація FIDE та лижна федерація FIS.

Водночас FIE ще у листопаді сформувала перелік із 23 російських спортсменів, які виступають як “нейтральні” в юніорській та кадетській вікових групах, а в грудні доповнила його двома атлетами з Білорусі.

