Украинская гроссмейстер Анна Музычук заняла второе место на чемпионате мира-2025 по блицу, который состоялся в катарской Дохе.

ЧМ-2025 по блицу имел швейцарскую схему из 15 раундов общего этапа, после которого четыре лучшие игрока с наибольшим количеством очков выходили в стадию плей-офф.

Анна Музычук – серебряный призер ЧМ-2025 по блицу

В шахматных соревнованиях приняли участие три украинки Мария и Анна Музычук, а также Наталья Букса.

По итогам первого дня лучший результат среди украинок показала Мария, занимая промежуточное девятое место после десяти туров. Анна была 12-й, а Букса замыкала двадцатку.

Однако во второй игровой день Анна Музычук совершила камбэк, набрав 3,5 очка из 4 возможных, и попала в четверку лучших шахматисток. Более того, украинке удалось завершить общий этап ЧМ по блицу на втором месте.

В полуфинале соперницей Музычук стала нидерландка Элин Роберс. Анна выиграла два поединка, потерпела одно поражение и еще в одном матче сыграла вничью. Таким образом, с таким результатом Анна вышла в финал турнира.

В решающем поединке за титул Музычук ей противостояла представительница Казахстана Бибисари Ассаубаева. Первые три игры завершились ничьей, а судьба титула чемпионки мира определилась в последнем поединке, где Анна уступила Ассаубаевой, которая завоевала третий титул за пять лет.

Источник : Суспільне