Українська гросмейстерка Анна Музичук посіла друге місце на чемпіонаті світу-2025 з бліцу, що відбувся у катарській Досі.

ЧС-2025 з бліку мав швейцарську схему з 15 раундів загального етапу, після якого чотири найкращі гравчині з найбільшою кількістю очок виходили до стадії плейоф.

Анна Музичук – срібна призерка ЧС-2025 з бліцу

У шахових змаганнях взяли участь три українки Марія та Анна Музичук, а також Наталія Букса.

Зараз дивляться

За підсумками першого дня найкращий результат серед українок показала Марія, посідаючи проміжне дев’яте місце після десяти турів. Анна була 12-ю, а Букса замикала двадцятку.

Проте у другий ігровий день Анна Музичук здійснила камбек, набравши 3.5 очка з 4 можливих, і потрапити до четвірки найкращих шахісток. Ба більше, українці вдалося завершити загальний етап ЧС з бліцу на другому місці.

У півфіналі суперницею Музичук стала нідерландка Елін Роберс. Анна виграла два поєдинки, зазнала однієї поразки і ще в одному матчі зіграла внічию. Таким чином з результатом Анна вийшла до фіналу турніру.

У вирішальному поєдинку за титул Музичук їй протистояла представниця Казахстану Бібісарі Ассаубаєва. Перші три гри завершились нічиєю, а доля титулу чемпіонки світу визначилась в останньому поєдинку, де Анна поступилася Ассаубаєвій, яка здобула третій титул за п’ять років.

Джерело : Суспільне