Українка Анна Музичук стала віцечемпіонкою світу з бліцу
- Анна Музичук вийшла до плейоф після камбеку у другий день турніру.
- Українка завершила загальний етап ЧС-2025 з бліцу на другому місці, поступившись у фіналі Бібісарі Ассаубаєвій з Казахстану.
Українська гросмейстерка Анна Музичук посіла друге місце на чемпіонаті світу-2025 з бліцу, що відбувся у катарській Досі.
ЧС-2025 з бліку мав швейцарську схему з 15 раундів загального етапу, після якого чотири найкращі гравчині з найбільшою кількістю очок виходили до стадії плейоф.
Анна Музичук – срібна призерка ЧС-2025 з бліцу
У шахових змаганнях взяли участь три українки Марія та Анна Музичук, а також Наталія Букса.
За підсумками першого дня найкращий результат серед українок показала Марія, посідаючи проміжне дев’яте місце після десяти турів. Анна була 12-ю, а Букса замикала двадцятку.
Проте у другий ігровий день Анна Музичук здійснила камбек, набравши 3.5 очка з 4 можливих, і потрапити до четвірки найкращих шахісток. Ба більше, українці вдалося завершити загальний етап ЧС з бліцу на другому місці.
У півфіналі суперницею Музичук стала нідерландка Елін Роберс. Анна виграла два поєдинки, зазнала однієї поразки і ще в одному матчі зіграла внічию. Таким чином з результатом Анна вийшла до фіналу турніру.
У вирішальному поєдинку за титул Музичук їй протистояла представниця Казахстану Бібісарі Ассаубаєва. Перші три гри завершились нічиєю, а доля титулу чемпіонки світу визначилась в останньому поєдинку, де Анна поступилася Ассаубаєвій, яка здобула третій титул за п’ять років.