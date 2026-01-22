Netflix назвал дату выхода 8 сезона сериала Formula 1: Драйв выживания
- 8 сезон Formula 1: Драйв выживания выйдет за неделю до старта нового чемпионата Формулы-1.
- Центральной темой сериала станет борьба за титул между Ландо Норрисом, Максом Ферстаппеном и Оскаром Пиастри.
Netflix подтвердил дату выхода 8 сезона документального сериала Formula 1: Драйв выживания (Drive to Survive).
Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте.
8 сезон Formula 1: Драйв выживания
Восьмой сезон сериала Formula 1: Драйв выживания выйдет на платформе Netflix 27 февраля 2026 года.
Новый сезон сериала будет посвящен чемпионату Формулы-1 2025 года, в котором Ландо Норрис выиграл титул в упорной борьбе с четырехкратным чемпионом Максом Ферстаппеном, а также со своим напарником по команде Оскаром Пиастри.
Новые серии выйдут накануне старта нового сезона Формулы-1, который стартует с Гран-при Австралии 6-8 марта. Как и в прошлом году в королевских гонках будет 24 этапа.
В сериале покажут как события на трассе, так и за ее пределами.
A season like no other Formula 1: Drive To Survive returns for Season 8
Launching February 27 on Netflix #F1 pic.twitter.com/0vpjFmwaZb
— Formula 1 (@F1) January 21, 2026
Вероятно, основная сюжетная линия Formula 1: Драйв выживания будет вращаться вокруг борьбы за титул между тремя пилотами, которая закончилась преимуществом в два очка Ландо Норриса над Максом Ферстаппеном.
Также будет упомянута ситуация с экс-руководителем Red Bull Кристианом Хорнером и, вероятно, акцентируют внимание на дебютном сезоне Льюиса Хэмилтона в Ferrari.