Netflix подтвердил дату выхода 8 сезона документального сериала Formula 1: Драйв выживания (Drive to Survive).

Об этом сообщила пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте.

8 сезон Formula 1: Драйв выживания

Восьмой сезон сериала Formula 1: Драйв выживания выйдет на платформе Netflix 27 февраля 2026 года.

Новый сезон сериала будет посвящен чемпионату Формулы-1 2025 года, в котором Ландо Норрис выиграл титул в упорной борьбе с четырехкратным чемпионом Максом Ферстаппеном, а также со своим напарником по команде Оскаром Пиастри.

Новые серии выйдут накануне старта нового сезона Формулы-1, который стартует с Гран-при Австралии 6-8 марта. Как и в прошлом году в королевских гонках будет 24 этапа.

В сериале покажут как события на трассе, так и за ее пределами.

A season like no other Formula 1: Drive To Survive returns for Season 8 Launching February 27 on Netflix #F1 pic.twitter.com/0vpjFmwaZb — Formula 1 (@F1) January 21, 2026

Вероятно, основная сюжетная линия Formula 1: Драйв выживания будет вращаться вокруг борьбы за титул между тремя пилотами, которая закончилась преимуществом в два очка Ландо Норриса над Максом Ферстаппеном.

Также будет упомянута ситуация с экс-руководителем Red Bull Кристианом Хорнером и, вероятно, акцентируют внимание на дебютном сезоне Льюиса Хэмилтона в Ferrari.

