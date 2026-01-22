Netflix підтвердив дату виходу 8 сезону документального серіалу Formula 1: Жени, щоб вижити (Drive to Survive).

Про це повідомила пресслужба Формули-1 на офіційному сайті.

8 сезон Formula 1: Жени, щоб вижити

Восьмий сезон серіалу Formula 1: Жени, щоб вижити вийде на платформі Netflix 27 лютого 2026 року.

Новий сезон серіалу буде присвячений чемпіонату Формули-1 2025 року, в якому Ландо Норріс виграв титул у запеклій боротьбі з чотириразовим чемпіоном Максом Ферстаппеном, а також зі своїм напарником по команді Оскаром Піастрі.

Нові серії вийдуть напередодні старту нового сезону Формули-1, який стартує з Гран-прі Австралії 6-8 березня. Як і минулого року у королівських перегонах буде 24 етапи.

У серіалі покажуть як події на трасі, так і поза нею.

A season like no other Formula 1: Drive To Survive returns for Season 8 Launching February 27 on Netflix #F1 pic.twitter.com/0vpjFmwaZb — Formula 1 (@F1) January 21, 2026

Ймовірно, основна сюжетна лінія Formula 1: Жени, щоб вижити обертатиметься обертатися довкола боротьби за титул між трьома пілотами, яка закінчилася перевагою у два очки Ландо Норріса над Максом Ферстаппеном.

Також буде згадана ситуація з екскерівником Red Bull Крістіана Горнера та, ймовірно, акцентують увагу не дебютному сезоні Льюїса Гемілтона у Ferrari.

