Netflix назвав дату виходу 8 сезону серіалу Formula 1: Жени, щоб вижити
- 8 сезон Formula 1: Жени, щоб вижити вийде за тиждень до старту нового чемпіонату Формули-1.
- Центральною темою серіалу стане боротьба за титул між Ландо Норрісом, Максом Ферстаппеном та Оскаром Піастрі.
Netflix підтвердив дату виходу 8 сезону документального серіалу Formula 1: Жени, щоб вижити (Drive to Survive).
Про це повідомила пресслужба Формули-1 на офіційному сайті.
8 сезон Formula 1: Жени, щоб вижити
Восьмий сезон серіалу Formula 1: Жени, щоб вижити вийде на платформі Netflix 27 лютого 2026 року.
Новий сезон серіалу буде присвячений чемпіонату Формули-1 2025 року, в якому Ландо Норріс виграв титул у запеклій боротьбі з чотириразовим чемпіоном Максом Ферстаппеном, а також зі своїм напарником по команді Оскаром Піастрі.
Нові серії вийдуть напередодні старту нового сезону Формули-1, який стартує з Гран-прі Австралії 6-8 березня. Як і минулого року у королівських перегонах буде 24 етапи.
У серіалі покажуть як події на трасі, так і поза нею.
A season like no other Formula 1: Drive To Survive returns for Season 8
Launching February 27 on Netflix #F1 pic.twitter.com/0vpjFmwaZb
— Formula 1 (@F1) January 21, 2026
Ймовірно, основна сюжетна лінія Formula 1: Жени, щоб вижити обертатиметься обертатися довкола боротьби за титул між трьома пілотами, яка закінчилася перевагою у два очки Ландо Норріса над Максом Ферстаппеном.
Також буде згадана ситуація з екскерівником Red Bull Крістіана Горнера та, ймовірно, акцентують увагу не дебютному сезоні Льюїса Гемілтона у Ferrari.