Матч Армения – Украина в первом туре группового этапа Евро-2026 по футзалу состоится 22 января на Арена Жальгирис в Каунасе (Литва).

Начало матча – в 17:00 по киевскому времени.

Матч Армения – Украина, где смотреть в Украине и кто покажет стартовую игру сборной Украины на Евро-2026 по футзалу, рассказывают Факты ICTV.

Армения – Украина: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Армения – Украина в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на бесплатном канале MEGOGO Спорт, который вещает в эфире Т2 и в кабельных сетях.

Также игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформе медиасервиса по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Встречу в Каунасе между армянами и украинцами прокомментирует Сергей Лукьяненко.

Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы с первого места в группе, в которой одержала шесть из шести побед над Румынией, Кипром и Германией.

Сборная Армении также выиграла свою группу, одержав пять побед и сыграв вничью в одном матче с Казахстаном.

На стадии группового этапа подопечные Александра Косенко сыграют в группе B. Кроме Армении, соперниками сине-желтых будут команды Литвы и Чехии.

