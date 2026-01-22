Матч Вірменія – Україна у першому турі групового етапу Євро-2026 з футзалу відбудеться 22 січня на Арена Жальгіріс у Каунасі (Литва).

Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Матч Вірменія – Україна, де дивитися в Україні та хто покаже стартову гру збірної України на Євро-2026 з футзалу, розповідають Факти ICTV.

Вірменія – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Вірменія – Україна у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на безкоштовному каналі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Також гру можна буде подивитися на ОТТ-платформі медіасервісу за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Зустріч у Каунасі між вірменами та українцями прокоментує Сергій Лук’яненко.

Збірна України кваліфікувалася на чемпіонат Європи з першого місця в групі, в якій здобула шість із шести перемог над Румунією, Кіпром та Німеччиною.

Збірна Вірменії також виграла свою групу, здобувши п’ять перемог та розписавши в одному матчі нічию з Казахстаном.

На стадії групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють у групі B. Окрім Вірменії, суперниками синьо-жовтих будуть команди Литви та Чехії.

