Сборная Украины начала выступления на Евро-2026 по футзалу неожиданным поражением от дебютанта турнира сборной Армении.

Игра Армения – Украина состоялась в Каунасе и завершилась со счетом 2:1 в пользу соперников.

Армения – Украина: как прошел матч

Это была вторая очная встреча команд в истории. Последний раз они встречались еще в отборе на ЧМ-2000. Та игра завершилась разгромной победой сине-желтых со счетом 20:1.

В стартовой пятерке вышел вратарь Юрий Савенко и четверо полевых Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Николай Микитюк и Игорь Корсун. В первой половине встречи ни одной из команд не удалось завладеть инициативой и открыть счет. В итоге на перерыв они ушли при счете 0:0.

Во втором тайме сборная Украины разменила нули на табло. На пятой минуте второго тайма голом отличился Владислав Первеев, который пробил в сетку ворот соперника.

Однако впоследствии армяне сравняли счет – гол забил Мигран Дермонджян. За две минуты до завершения поединка он оформил дубль.

В плей-офф Евро-2026 выйдут по две команды из каждой группы, которые займут первые два места. Во втором туре сборная Украины сыграет с Литвой. Игра состоится в воскресенье, 25 января.

