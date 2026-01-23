Украина сенсационно проиграла Армении на старте Евро-2026 по футзалу
- Сборная Украины начала Евро-2026 по футзалу с неожиданного поражения от дебютанта турнира Армении со счетом 1:2.
- Украинцы первыми открыли счет во втором тайме, но пропустили два мяча в конце встречи, один из них — за две минуты до финала.
- Для выхода в плей-офф Украине нужно финишировать в двойке лидеров группы.
Сборная Украины начала выступления на Евро-2026 по футзалу неожиданным поражением от дебютанта турнира сборной Армении.
Игра Армения – Украина состоялась в Каунасе и завершилась со счетом 2:1 в пользу соперников.
Армения – Украина: как прошел матч
Это была вторая очная встреча команд в истории. Последний раз они встречались еще в отборе на ЧМ-2000. Та игра завершилась разгромной победой сине-желтых со счетом 20:1.
В стартовой пятерке вышел вратарь Юрий Савенко и четверо полевых Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Николай Микитюк и Игорь Корсун. В первой половине встречи ни одной из команд не удалось завладеть инициативой и открыть счет. В итоге на перерыв они ушли при счете 0:0.
Во втором тайме сборная Украины разменила нули на табло. На пятой минуте второго тайма голом отличился Владислав Первеев, который пробил в сетку ворот соперника.
Однако впоследствии армяне сравняли счет – гол забил Мигран Дермонджян. За две минуты до завершения поединка он оформил дубль.
В плей-офф Евро-2026 выйдут по две команды из каждой группы, которые займут первые два места. Во втором туре сборная Украины сыграет с Литвой. Игра состоится в воскресенье, 25 января.