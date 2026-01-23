Збірна України розпочала виступи на Євро-2026 з футзалу несподіваною поразкою від дебютанта турніру збірної Вірменії.

Гра Вірменія – Україна відбулася у Каунасі та завершилася з рахунком 2:1 на користь суперників.

Вірменія – Україна: як минув матч

Це була друга очна зустріч команд в історії. Востаннє вони зустрічалися ще у відборі на ЧС-2000. Та гра завершилася розгромною перемогою синьо-жовтих з рахунком 20:1.

У стартовій п’ятірці вийшов воротар Юрій Савенко та четверо польових Артем Фаренюк, Даниїл Абакшин, Микола Микитюк та Ігор Корсун. У першій половині зустрічі жодній з команд не вдалося заволодіти ініціативою та відкрити рахунок. У підсумку на перерву вони пішли за рахунку 0:0.

У другому таймі збірна України розміняла нулі на табло. На п’ятій хвилині другого тайму голом відзначився Владислав Пєрвєєв, який пробив у сітку воріт суперника.

Проте згодом вірмени зрівняли – гол забив Мігран Дермонджян. За дві хвилини до завершення поєдинку він оформив дубль.

До плейоф Євро-2026 вийдуть по дві команди з кожної групи, які посядуть перші два місця. У другому турі збірна Україна зіграє з Литвою. Гра відбудеться у неділю, 25 січня.

