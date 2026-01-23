УЕФА расследует поведение игрока Армении Неведрова после матча с Украиной на Евро-2026
- УЕФА открыла дисциплинарное производство против игрока сборной Армении Дениса Неведрова после его нецензурных и унизительных выкриков в адрес украинских футзалистов на Евро-2026.
- УАФ настаивает на жестких санкциях, подчеркивая, что поведение натурализованного россиянина имеет признаки целенаправленной дискриминации.
УЕФА после обращения Украинской ассоциации футбола открыла дисциплинарное производство, касающееся игрока сборной Армении по футзалу Дениса Неведрова в матче первого тура чемпионата Европы-2026.
Поведение Неведрова после матча Украина – Армения
Сборная Украины по футзалу неудачно стартовала на Евро-2026, уступив Армении со счетом 1:2, что вскоре привело к скандалу из-за поведения игрока соперников Дениса Неведрова.
Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за этого инцидента, зафиксированного после того, как армянам удалось вырвать победу в концовке игры.
Эмоциональное празднование армянской сборной переросло в откровенную провокацию со стороны Дениса Неведрова.
Игрок выкрикивал унизительные и ругательные слова в сторону сборной Украины, что стало причиной обращения УАФ в дисциплинарные органы.
– Лохи, Украина, лохи, – выкрикивал он в сторону украинцев.
Неведров попал в сборную Армении через процедуру натурализации. Будучи уроженцем РФ, он до 2021 года представлял российскую молодежную сборную, однако вскоре решил сменить гражданство и начал выступать в составе армянской команды.
Поведение Неведрова после матча: реакция УАФ
Украинская ассоциация футбола настаивает на введении санкций против армянской команды и ее игрока Неведрова из-за недопустимого поведения на старте чемпионата Европы.
В УАФ подчеркнули, что поскольку футзалист до сих пор остается гражданином России, то его поведение в сторону украинцев имеет признаки целенаправленной дискриминации.
Сейчас 31-летний футзалист играет за российский Тюмень. Денис Неведров является одним из восьми натурализованных футзалистов состава сборной Армении, имеющих российское происхождение.
Уже в это воскресенье, 25 января, украинская сборная проведет свой второй матч на чемпионате Европы против литовцев. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.