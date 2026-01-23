УЕФА после обращения Украинской ассоциации футбола открыла дисциплинарное производство, касающееся игрока сборной Армении по футзалу Дениса Неведрова в матче первого тура чемпионата Европы-2026.

Поведение Неведрова после матча Украина – Армения

Сборная Украины по футзалу неудачно стартовала на Евро-2026, уступив Армении со счетом 1:2, что вскоре привело к скандалу из-за поведения игрока соперников Дениса Неведрова.

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за этого инцидента, зафиксированного после того, как армянам удалось вырвать победу в концовке игры.

Эмоциональное празднование армянской сборной переросло в откровенную провокацию со стороны Дениса Неведрова.

Игрок выкрикивал унизительные и ругательные слова в сторону сборной Украины, что стало причиной обращения УАФ в дисциплинарные органы.

– Лохи, Украина, лохи, – выкрикивал он в сторону украинцев.

Неведров попал в сборную Армении через процедуру натурализации. Будучи уроженцем РФ, он до 2021 года представлял российскую молодежную сборную, однако вскоре решил сменить гражданство и начал выступать в составе армянской команды.

Поведение Неведрова после матча: реакция УАФ

Украинская ассоциация футбола настаивает на введении санкций против армянской команды и ее игрока Неведрова из-за недопустимого поведения на старте чемпионата Европы.

В УАФ подчеркнули, что поскольку футзалист до сих пор остается гражданином России, то его поведение в сторону украинцев имеет признаки целенаправленной дискриминации.

Сейчас 31-летний футзалист играет за российский Тюмень. Денис Неведров является одним из восьми натурализованных футзалистов состава сборной Армении, имеющих российское происхождение.

Уже в это воскресенье, 25 января, украинская сборная проведет свой второй матч на чемпионате Европы против литовцев. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

