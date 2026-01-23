УЄФА після звернення Української асоціації футболу відкрила дисциплінарне провадження, яке стосується гравця збірної Вірменії з футзалу Дениса Нєвєдрова у матчі першого туру чемпіонату Європи-2026.

Поведінка Нєвєдрова після матчу Україна – Вірменія

Збірна України з футзалу невдало стартувала на Євро-2026, поступившись Вірменії з рахунком 1:2, що згодом призвело до скандалу через поведінку гравця суперників Дениса Нєвєдрова.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА через цей інцидент, зафіксований після того, як вірменам вдалося вирвати перемогу в кінцівці гри.

Емоційне святкування вірменської збірної переросло у відверту провокацію з боку Дениса Нєвєдрова.

Гравець вигукував принизливі та лайливі слова у бік збірної України, що стало причиною звернення УАФ до дисциплінарних органів.

– Лохи, Україна, лохи, – вигукував він у бік українців.

Нєвєдров потрапив до збірної Вірменії через процедуру натуралізації. Бувши уродженцем РФ, він до 2021 року представляв російську молодіжну збірну, проте згодом вирішив змінити громадянство і почав виступати у складі вірменської команди.

Поведінка Нєвєдрова після матчу: реакція УАФ

Українська асоціація футболу наполягає на запровадженні санкцій проти вірменської команди та її гравця Нєвєдрова через неприпустиму поведінку на старті чемпіонату Європи.

В УАФ наголосили, що оскільки футзаліст досі залишається громадянином Росії, то його поведінка у бік українців має ознаки цілеспрямованої дискримінації.

Зараз 31-річний футзаліст грає за російську Тюмень. Денис Нєвєдров є одним з восьми натуралізованих футзалістів складу збірної Вірменії, які мають російське походження.

Уже цієї неділі, 25 січня, українська збірна проведе свій другий матч на чемпіонаті Європи проти литовців. Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

