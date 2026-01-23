Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open-2026.

В двух сетах украинка обыграла “нейтральную” Диану Шнайдер, имеющую паспорт РФ, со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Свитолина – Шнайдер: как прошел матч

Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут, за которые Элина пять раз подала навылет, у Шнайдер ноль эйсов. Украинка имела больше виннеров (23:15) и допустила меньше невынужденных ошибок (30:38).

В первом круге при счете 2:2 теннисистки дважды обменялись брейками. В итоге судьба первого сета решилась на тай-брейке, который выиграла Элина со счетом 7:4.

Во второй партии украинка с брейком повела в счете 3:1, но Шнайдер удалось взять следующую подачу Элины. В шестом и седьмом геймах теннисистки снова обменялись брейками, после чего Свитолина взяла подачу россиянки и подала на матч.

В следующем круге соперницей Элины станет победительница матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и “нейтральной” Мирой Андреевой.

В предыдущем круге Свитолина обыграла польскую теннисистку Линду Климичову в двух сетах.

Лучшим результатом Элины на турнире Australian Open является выход в четвертьфинал. На этой стадии она играла трижды в 2018, 2019 и 2025 годах.

