Свитолина выбила россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open-2026
- Элина Свитолина в двух сетах обыграла Диану Шнайдер и вышла в четвертый круг Australian Open-2026.
- Матч длился 1 час 35 минут: украинка выиграла тай-брейк в первом сете и дожала соперницу во втором.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open-2026.
В двух сетах украинка обыграла “нейтральную” Диану Шнайдер, имеющую паспорт РФ, со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
Свитолина – Шнайдер: как прошел матч
Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут, за которые Элина пять раз подала навылет, у Шнайдер ноль эйсов. Украинка имела больше виннеров (23:15) и допустила меньше невынужденных ошибок (30:38).
В первом круге при счете 2:2 теннисистки дважды обменялись брейками. В итоге судьба первого сета решилась на тай-брейке, который выиграла Элина со счетом 7:4.
Во второй партии украинка с брейком повела в счете 3:1, но Шнайдер удалось взять следующую подачу Элины. В шестом и седьмом геймах теннисистки снова обменялись брейками, после чего Свитолина взяла подачу россиянки и подала на матч.
Sealed with a kiss
Svitolina defeats Shnaider 7-6 [4] 6-3 for her eighth successive win to make the fourth round.@wwos @espn @tntsports @wowowtennis #AO26 pic.twitter.com/RGL505k8J3
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2026
В следующем круге соперницей Элины станет победительница матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и “нейтральной” Мирой Андреевой.
В предыдущем круге Свитолина обыграла польскую теннисистку Линду Климичову в двух сетах.
Лучшим результатом Элины на турнире Australian Open является выход в четвертьфинал. На этой стадии она играла трижды в 2018, 2019 и 2025 годах.