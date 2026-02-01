Всесвітня федерація тхеквондо (WT) ухвалила рішення повністю відновити у правах спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм виступати на міжнародних змаганнях із використанням національної символіки.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті організації.

WT допустила росіян та білорусів до змагань під власним прапором

Рішення було прийняте у суботу, 31 січня, під час першого у 2026 році засідання Всесвітньої ради тхеквондо.

У межах зустрічі обговорювався статус російських і білоруських спортсменів, за підсумками чого Виконавча рада дозволила представникам обох країн усіх вікових категорій виступати під власними прапорами та гімнами.

У федерації зазначили, що це рішення відповідає рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету щодо пом’якшення обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі.

Зокрема, МОК раніше дозволив юніорам із цих країн брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі з національною символікою.

Водночас WT не переглянула інші обмеження: міжнародні змагання на території Росії й надалі заборонені, як і видача акредитацій для офіційних осіб із країн-агресорів.

Подібні рішення вже ухвалені й в інших видах спорту. Під власними прапорами спортсмени з Росії та Білорусі допущені до змагань у самбо та дзюдо в усіх вікових категоріях.

На юнацькому рівні санкції зняті також у шахах, фехтуванні та волейболі.

Натомість Міжнародна федерація хокею зберегла чинні обмеження для збірних Росії та Білорусі навіть серед юнаків.

