Всесвітня федерація тхеквондо (WT) ухвалила рішення повністю відновити у правах спортсменів із Росії та Білорусі, дозволивши їм виступати на міжнародних змаганнях із використанням національної символіки.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті організації.

WT допустила росіян та білорусів до змагань під власним прапором

Рішення було прийняте у суботу, 31 січня, під час першого у 2026 році засідання Всесвітньої ради тхеквондо.

Зараз дивляться

У межах зустрічі обговорювався статус російських і білоруських спортсменів, за підсумками чого Виконавча рада дозволила представникам обох країн усіх вікових категорій виступати під власними прапорами та гімнами.

У федерації зазначили, що це рішення відповідає рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету щодо пом’якшення обмежень для спортсменів із Росії та Білорусі.

Зокрема, МОК раніше дозволив юніорам із цих країн брати участь у Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі з національною символікою.

Водночас WT не переглянула інші обмеження: міжнародні змагання на території Росії й надалі заборонені, як і видача акредитацій для офіційних осіб із країн-агресорів.

Подібні рішення вже ухвалені й в інших видах спорту. Під власними прапорами спортсмени з Росії та Білорусі допущені до змагань у самбо та дзюдо в усіх вікових категоріях.

На юнацькому рівні санкції зняті також у шахах, фехтуванні та волейболі.

Натомість Міжнародна федерація хокею зберегла чинні обмеження для збірних Росії та Білорусі навіть серед юнаків.

Читайте також
Міжнародна федерація дзюдо повернула росіянам нацсимволіку на турнірах
Міжнародна федерація дзюдо відновила Росію в правах: деталі

Пов'язані теми:

БілорусьРосіяТхеквондо
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.