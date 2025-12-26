Харлан показала трогательное рождественское фото с женихом
- Ольга Харлан опубликовала совместное фото с Луиджи Самеле у рождественской елки и кратко поздравила подписчиков с праздником.
- Праздничный пост собрал тысячи лайков. В комментариях фанаты поздравляли пару с праздником и желали скорой свадьбы.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками рождественским снимком со своим женихом Луиджи Самеле.
Праздничное фото спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Рождество 2025: Харлан поделилась фото с женихом
Харлан и ее жених поздравили своих поклонников с Рождеством Христовым.
На снимке пара позирует возле красиво наряженной рождественской елки, возле которой лежат подарки.
– Счастливого Рождества всем, – подписала пост Ольга.
View this post on Instagram
Пост украинской фехтовальщицы собрал более 3,5 тыс. лайков. В комментариях подписчики также поздравляли пару с Рождеством, а некоторые отмечали, что мечтают увидеть их свадебную церемонию.
Напомним, Ольга обручилась с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле в начале сентября 2024 года. Она показала совместное фото с будущим мужем и обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.