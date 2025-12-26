Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками рождественским снимком со своим женихом Луиджи Самеле.

Праздничное фото спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Рождество 2025: Харлан поделилась фото с женихом

Харлан и ее жених поздравили своих поклонников с Рождеством Христовым.

На снимке пара позирует возле красиво наряженной рождественской елки, возле которой лежат подарки.

– Счастливого Рождества всем, – подписала пост Ольга.

View this post on Instagram A post shared by Kharlan Olga / Ukrainian fencer (@olgakharlan)

Пост украинской фехтовальщицы собрал более 3,5 тыс. лайков. В комментариях подписчики также поздравляли пару с Рождеством, а некоторые отмечали, что мечтают увидеть их свадебную церемонию.

Напомним, Ольга обручилась с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле в начале сентября 2024 года. Она показала совместное фото с будущим мужем и обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

