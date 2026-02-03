Найтитулованіша спортсменка в історії України Ольга Харлан поділилася з шанувальниками радісною звісткою про майбутнє поповнення в родині.

Фехтувальниця готується вперше стати мамою, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram. Ольга опублікувала зворушливе відео, зазначивши, що зовсім скоро у її житті розпочнеться новий важливий етап.

Ольга Харлан оголосила про вагітність

У ролику Ольга зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, спочатку ніби вирішують, що час розкрити секрет настав.

Зараз дивляться

Коли Харлан відходить від камери та повертається у профіль, то одразу добре стає видно невеличкий животик.

– Найкращий розділ скоро розпочнеться, – прокоментувала щасливу подію фехтувальниця.

Ця новина стала логічним продовженням романтичної історії пари. У вересні 2024 року, одразу після свого 34-річчя, Ольга Харлан оголосила про заручини.

Реакція мережі

У коментарях шанувальники з усього світу лишають привітання та добрі побажання парі та їхній майбутній дитині.

  • Як же добре дізнаватись про такі новини, тим більше після чергового рашистського терору! Безмежно тішусь! Щастя вам!
  • Оу, вау! Як я за вас радію! Оле, ти будеш прекрасною мамою!
  • Вітаю! Нехай ця подорож буде легкою та щасливою!
  • Немає слів, щоби передати, наскільки я радію за вас!
  • Вітання! Здоров’я майбутній дитині та мамі! Ви – чудові!

Нагадаємо, що після завершення Олімпійських Ігор 2024 Ольга Харлан взяла офіційну паузу в професійній діяльності, хоча про остаточне завершення кар’єри поки не заявляла.

Тоді фехтувальниця остаточно закріпила за собою статус найтитулованішої спортсменки країни, виборовши бронзову нагороду в особистих змаганнях та привівши українську команду до золотих медалей.

Читайте також
Харлан показала зворушливе різдвяне фото з нареченим
Харлан і Самеле

Фото: Ольга Харлан

Пов'язані теми:

вагітністьОльга ХарланФехтування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.