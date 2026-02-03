Найтитулованіша спортсменка в історії України Ольга Харлан поділилася з шанувальниками радісною звісткою про майбутнє поповнення в родині.

Фехтувальниця готується вперше стати мамою, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram. Ольга опублікувала зворушливе відео, зазначивши, що зовсім скоро у її житті розпочнеться новий важливий етап.

Ольга Харлан оголосила про вагітність

У ролику Ольга зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, спочатку ніби вирішують, що час розкрити секрет настав.

Коли Харлан відходить від камери та повертається у профіль, то одразу добре стає видно невеличкий животик.

– Найкращий розділ скоро розпочнеться, – прокоментувала щасливу подію фехтувальниця.

Ця новина стала логічним продовженням романтичної історії пари. У вересні 2024 року, одразу після свого 34-річчя, Ольга Харлан оголосила про заручини.

Реакція мережі

У коментарях шанувальники з усього світу лишають привітання та добрі побажання парі та їхній майбутній дитині.

Як же добре дізнаватись про такі новини, тим більше після чергового рашистського терору! Безмежно тішусь! Щастя вам!

Оу, вау! Як я за вас радію! Оле, ти будеш прекрасною мамою!

Вітаю! Нехай ця подорож буде легкою та щасливою!

Немає слів, щоби передати, наскільки я радію за вас!

Вітання! Здоров’я майбутній дитині та мамі! Ви – чудові!

Нагадаємо, що після завершення Олімпійських Ігор 2024 Ольга Харлан взяла офіційну паузу в професійній діяльності, хоча про остаточне завершення кар’єри поки не заявляла.

Тоді фехтувальниця остаточно закріпила за собою статус найтитулованішої спортсменки країни, виборовши бронзову нагороду в особистих змаганнях та привівши українську команду до золотих медалей.

Фото: Ольга Харлан

