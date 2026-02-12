Геращенко завоевала бронзу на первом международном турнире после рождения ребенка
- Ирина Геращенко преодолела планку на 1,91 м и заняла третье место на турнире в Белграде.
- Это первый международный старт украинки после пропуска сезона-2025 из-за беременности и рождения ребенка.
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль на турнире Золотого тура в сербском Белграде.
Это первый международный старт спортсменки после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка.
Геращенко завоевала медаль на турнире в Белграде
Украинка преодолела высоту 1,91 м со второй попытки, что позволило ей обновить личный рекорд после последнего командного чемпионата Украины и гарантировать себе медаль.
Следующая планка на 1,94 м ей не подкорилась, поэтому Геращенко завершила соревнования на третьей строчке.
Победу на турнире одержала призер чемпионата мира-2025 – сербская легкоатлетка Ангелина Топич с результатом 1,96 м.
На второй строчке финишировала вице-чемпионка Европы-2022 Мария Вукович, представляющая Черногорию. Ее результат – 1,94 м.
Золотой тур. Белград
- Ангелина Топич (Сербия) – 1,96 м;
- Мария Вукович (Черногория) – 1,94 м;
- Ирина Геращенко (Украина) – 1,91 м.
Напомним, Ирина Геращенко полностью пропустила сезон-2025 из-за беременности и рождения ребенка.
К соревнованиям она вернулась в начале 2026 года, выиграв командный чемпионат Украины с результатом 1,90 м.