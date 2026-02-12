Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль на турнире Золотого тура в сербском Белграде.

Это первый международный старт спортсменки после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка.

Геращенко завоевала медаль на турнире в Белграде

Украинка преодолела высоту 1,91 м со второй попытки, что позволило ей обновить личный рекорд после последнего командного чемпионата Украины и гарантировать себе медаль.

Следующая планка на 1,94 м ей не подкорилась, поэтому Геращенко завершила соревнования на третьей строчке.

Победу на турнире одержала призер чемпионата мира-2025 – сербская легкоатлетка Ангелина Топич с результатом 1,96 м.

На второй строчке финишировала вице-чемпионка Европы-2022 Мария Вукович, представляющая Черногорию. Ее результат – 1,94 м.

Золотой тур. Белград

Ангелина Топич (Сербия) – 1,96 м; Мария Вукович (Черногория) – 1,94 м; Ирина Геращенко (Украина) – 1,91 м.

Напомним, Ирина Геращенко полностью пропустила сезон-2025 из-за беременности и рождения ребенка.

К соревнованиям она вернулась в начале 2026 года, выиграв командный чемпионат Украины с результатом 1,90 м.

